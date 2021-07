Chiellini habla sobre el sorteo de los penaltis con Jordi Alba: “Soy así, no había ninguna táctica”

El 'pique' que tuvo con Jordi Alba durante el sorteo de la tanda de penaltis fue de lo más comentado tras el España vs. Italia

La selección española cayó en las semifinales de la Eurocopa de la manera más cruel: en la tanda de penaltis y contra uno de sus archienemigos, la selección italiana. Tras el partido, uno de los lances más comentados fue el sorteo de la tanda de penaltis, donde las imágenes mostraban como Chiellini y Jordi Alba pretendían llevar la razón sobre quién lo había ganado, y se escuchaba al italiano llamando mentiroso, en tono de humor, a Alba, además de hacerle algunas carantoñas.

La realidad es que primero el árbitro lanzó la moneda al aire para designar la portería, y ahí es donde Alba pretendió colársela a Félix Brych, y después otra para ver quién lanzaba primero. España perdió en ambas.

Sobre eso se ha pronunciado el capitán italiano en la previa de la final frente a Inglaterra: "Bueno, llevo muchos partidos en mi carrera y en los últimos años disfruto de cada encuentro siempre con la sonrisa. Rio, bromeo con los rivales, disfruto de cada momento… Solo era eso, yo soy así, no había ninguna táctica. Muchos compañeros me quieren, algún rival no, pero siempre hay respeto".