El documental, en el que se siguen las dos últimas temporadas, la última de Guardiola en el City, muestra entre otras cosas una escena en el vestuario del gran club inglés tras una derrota por 0-2 en casa de la Juventus de Turín en la fase de liga de la Champions League en diciembre de 2024.

«Chicos, quiero confesar algo. Estoy jodidamente divorciado de la mujer más hermosa de vuestro planeta, mi mujer, mi exmujer. La quiero muchísimo, pero hemos perdido la pasión», dijo Guardiola a sus jugadores después del partido. Poco antes, el español y su exmujer Christina Serra, con la que tiene tres hijos en común, se habían divorciado tras cerca de 30 años de relación y diez de matrimonio.

Sin embargo, Guardiola aprovechó su crisis privada en un momento también enormemente complicado en lo deportivo para apelar al honor de sus estrellas. «¿Cómo se juega al fútbol? Porque se juega por un impulso interior. Hagas lo que hagas en la vida, hazlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión», gritó el técnico por todo el vestuario.

Pep Guardiola apeló varias veces al honor de las estrellas del Manchester City

Entre finales de octubre y finales de diciembre de 2024, el City apenas pudo ganar uno de 13 partidos oficiales, y perdió nueve. Tras la derrota ante la Juve, la clasificación directa para octavos de final de la Champions quedaba muy lejana, e incluso amenazaba la eliminación ya después de la fase de liga.

Aunque el City se rehízo en el resto de la temporada, los duros reveses también siguieron siendo un acompañante constante en el curso 2025/26. Tras una sorprendente derrota en casa por 0-2 en la Champions League contra el Bayer Leverkusen a finales de noviembre de 2025, Guardiola volvió a hablar en el vestuario de sus problemas personales. «Trabajo para vosotros y entrego mi vida por ello -mi divorcio, mi familia, que está lejos, y todo lo demás- por todos vosotros», reprendió Guardiola, antes de preguntar con rabia al grupo: «¿Y qué me dais vosotros a cambio?»

Getty Images

La actuación del equipo le deja «agotado», subrayó el técnico, de 55 años. «Estoy al límite, quiero parar. Si jugáis así, me siento solo».

El final de la era Guardiola, que se hizo cargo del equipo en Manchester en 2016 y llevó al club, entre otras cosas, a seis títulos de la liga inglesa y al primer triunfo en la Champions League (2023), se fue dibujando cada vez más en los últimos años. A finales de mayo se hizo entonces oficial que el exentrenador del Bayern dejará el City de forma anticipada, un año antes de que expire su contrato.

En el documental de Prime Video también se ve otra escena de altísima carga emocional, ocurrida a mediados de mayo durante la final de la FA Cup contra el Chelsea, uno de los últimos partidos de Guardiola con los Skyblues. En el centro de la escena, junto al técnico estrella: el goleador Erling Haaland.

Sale a la luz una bronca de Pep Guardiola en el vestuario a Erling Haaland

En el descanso, Guardiola se encaró con el noruego y, evidentemente, estaba muy descontento con su actuación en los primeros 45 minutos: «¿Estás cansado?», gritó Guardiola, antes de continuar: «¿Por qué no luchas por el balón como lo hiciste contra William Saliba (defensa del Arsenal, nota de la redacción) y todos los demás jugadores, en una maldita final? Si estás cansado, dilo ahora».

Dijo que había tenido que negar a seis jugadores un puesto en la convocatoria para la final, «por los que me avergüenza haberlos dejado fuera. ¿Dónde está tu calidad? ¿Las carreras al espacio? ¿En el área? Vamos», tocó Guardiola el orgullo de Haaland.

Al final, no fue Haaland quien marcó, pero gracias al gol de oro de Antoine Semenyo (minuto 72), el City acabó imponiéndose al Chelsea por 1-0 y ganó la FA Cup. Fue el 20.º y último título de Guardiola con el Manchester.

Está abierto si, cuándo y dónde continuará su carrera como entrenador el exinternacional español. Aunque recientemente Guardiola habría estado a punto de hacerse cargo de la selección italiana, en crisis, la operación se vino abajo. En todo caso, ya en torno a su salida del City se consideraba probable que Guardiola se tome por el momento una pausa profesional.

Ese tipo de pensamientos los expresó ahora también en el documental de Prime Video: «Será difícil volver; así me siento ahora mismo. Tengo que ordenar muchas cosas que han pasado en mi vida privada. En diferentes ámbitos tengo que volver a encontrarme a mí mismo, debo tranquilizarme y dejar que las cosas se asienten. Ese es uno de los principales objetivos».