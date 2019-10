Chicharito: "Si pongo o no un tuit, no le llega el sueldo a Veracruz"

Chicharito manifestó su apoyo con los Tiburones, explicando los motivos para no publicar en redes sociales.

Hace poco más de un año, el balompié azteca anunció la creación de la Asociación Mexicana de Futbolistas, en la que sus principales embajadores colaborarían para velar los intereses de todos los jugadores, pensando en un trato justo.

La delicada situación del Veracruz ha dejado en manifiesto que aún no cierran filas del todo, pues fuera de Oribe Peralta, pocos se han externado reprobando el trato a sus compañeros, manteniéndose en su mayoría en completo silencio.

Chicharito Hernández tuvo una entrevista con Fox Sports, en la que se atrevió a hablar del hecho y no se considera con la facultad de solucionar el problema. "Si pongo o no un tuit, no le va a llegar el sueldo a los jugadores del . Yo estoy con ellos y estaré apoyando al futbol mexicano como pueda. Hay momentos cuando las decisiones se pueden tomar muy drásticas para ayudar o no y ahí es cuando la gente que vive estas situaciones tiene que tomar la decisión", expresó.

Hasta el momento, aún no se ha explicado públicamente cuál será el arreglo al que llegarán los Tiburones Rojos y los futbolistas, pero el capitán Leobardo López dijo que están satisfechos con la posible resolución.