Chicharito, De Jong y las alternativas del Sevilla para acabar su falta de gol

El conjunto de Nervión se nubló en ataque contra el Real Madrid y Lopetegui valoró la posibilidad de jugar con Chicharito y De Jong en punta.

El no fue capaz ni de marcar ni de tirar a puerta en su último partido ante el y la sequía ha despertado un debate en torno a la falta de gol de sus delanteros. De hecho, ni De Jong, titular en los cinco duelos ligueros, ni Chicharito ni Munir han visto portería en el torneo doméstico ni tampoco Dabbur, que aún no ha debutado en .

Sin embargo, Lopetegui ha tratado de defender el trabajo ofensivo de su equipo, que sólo ha marcado 5 goles en 5 partidos pero que cree que está generando ocasiones para ver portería con más asiduidad.

“Queremos llegar más veces y que nos lleguen poco y lo estamos consiguiendo. Tenemos que mejorar pero ya somos el equipo de LaLiga que más llega al área y que más centra", comentó en la rueda de prensa antes de visitar al .

Para el duelo ante los armeros, el técnico vasco no quiso dejar ver si hará cambios en el equipo y dará protagonismo en ataque a Munir, Rony Lopes o Chicharito como titulares aunque sí han entrado en la convocatoria: "Vamos a esperar a mañana; es posible que haya cambios. Tenemos una idea que solemos limar el mismo día del partido, sobre todo cuando jugamos cada tres o cuatro días”.

El artículo sigue a continuación

No obstante, el técnico sí valoró la posibilidad de que el mexicano pueda formar como pareja de ataque con De Jong, tal y como ocurrió en los últimos minutos del partido del pasado domingo ante el Real Madrid.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Lopetegui no pareció muy satisfecho con el experimento y dejó entrever que el equipo debe atacar mejor pero no necesariamente juntando más hombres dentro del área: “El otro día ya jugaron juntos un rato largo. Es algo muy manido. Acabamos jugando con cinco jugadores ofensivos pero hay que entender los procesos del juego. Hay muchas formas de atacar pero esto no garantiza que tengas más situaciones de gol. Hay que atacar mejor no con más gente”.