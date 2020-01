Chicharito, ni indispensable ni castigado en el Tri

El atacante mexicano mostró su disposición para regresar al Tri cuando así lo desee Martino.

Chicharito recién regresó de su travesía por Europa y parece ser que quiere volver también a la Selección mexicana. El atacante habló acerca del supuesto veto que tiene Gerardo Martino sobre él en el Tri y desmintió esta hipótesis.

Su fichaje con el LA Galaxy sorprendió a la afición mexicana. Su paso por Europa fue notable y el propio Hernández habló sobre cómo no quería salir del Viejo Continente. Ahora, su objetivo es regresar al combinado nacional y seguir haciendo historia a pesar de los rumores de su castigo.

"Estoy a la disposición del entrenador siempre, está esa anécdota de cuando los europeos no fuimos al repechaje, ni ahí me sentí congelado, nunca me he sentido ni congelado ni indispensable”, sentenció Chicharito.

Con respecto a su relación con Martino, Javier fue contundente: “estoy bien con Gerardo (Martino), él lo dijo, hay cosas que no entiendo. Si me convocan iré, pero de ninguna manera estoy negado, si en algún momento me pasa por la cabeza jugar en selección, iré”, añadió.