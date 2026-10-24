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Chelsea y Liverpool, rivales en la Premier League, lideran la carrera por fichar a Daniel Banjaqui, el prometedor lateral derecho del Benfica, tras su rápido ascenso por las categorías inferiores del club portugués. El defensa de 18 años podría estar disponible por una cantidad inicial de unos 30 millones de libras, mientras clubes de élite de toda Europa siguen su evolución.

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Los grandes clubes ingleses siguen a una promesa de Lisboa

Según TEAMtalk, el Chelsea y el Liverpool figuran entre los clubes que más activamente siguen al futbolista nacido en Lisboa en 2008, tras unos últimos 12 meses sobresalientes. Además de disputar varios partidos con el primer equipo del Benfica, el adolescente ayudó a Portugal a ganar tanto el Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA como la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Los ojeadores lo consideran un lateral moderno y atlético que combina solidez defensiva con aportación ofensiva.

Otros clubes de la Premier League se suman a la puja

Los responsables del Chelsea han intensificado sus gestiones debido a las persistentes dudas sobre el estado físico del capitán del club, Reece James, y a su estrategia más amplia de incorporar a jóvenes talentos de élite. Andoni Iraola, entrenador del equipo de Anfield, también es un firme admirador del lateral.

Sin embargo, el informe señala que ambos clubes afrontan una fuerte competencia en Inglaterra: Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur y Brighton también siguen de cerca su evolución.

El interés por el joven va mucho más allá de la máxima categoría inglesa. El medio añade que los clubes de la Bundesliga Borussia Dortmund y RB Leipzig están pendientes de su situación, al igual que tres equipos de la Serie A, Juventus, Inter de Milán y Roma. En España, también se ha señalado el interés de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

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La renovación del contrato refuerza la posición del Benfica

Pese a la creciente lista de clubes interesados en toda Europa, el Benfica mantiene una sólida posición negociadora tras renovar a principios de este año el contrato del internacional en categorías inferiores por un largo periodo. El acuerdo se extiende hasta 2031 e incluye una cláusula de rescisión cercana a los 45 millones de libras.

Aun así, la publicación afirma que el Benfica podría estar dispuesto a iniciar conversaciones por una cantidad fija inferior, de entre 35 y 40 millones de euros (entre 30 y 33 millones de libras), aunque los dirigentes del club lisboeta preferirían retener al defensa para que continúe su desarrollo a las órdenes del entrenador Marco Silva.

Los clubes siguen estudiando al jugador antes de presentar ofertas formales

Todavía no ha habido negociaciones formales y, por ahora, los clubes interesados se limitan a observar al jugador y recabar información. Dado que Banjaqui tiene un contrato de larga duración y aún acumula pocos minutos con el primer equipo, conseguir su fichaje no será sencillo. Por ello, el mismo informe subraya que la puja por una de las promesas defensivas más destacadas de Europa sigue en sus primeras fases de cara a los próximos mercados de fichajes.