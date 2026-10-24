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El Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi logró una contundente victoria por 2-0 en Stamford Bridge gracias a su superioridad en la posesión y a su organización defensiva. Tras una primera parte sin goles, la paciencia táctica del Tottenham acabó doblegando a un Chelsea que no encontró su ritmo y terminó el partido con diez jugadores.

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El duelo táctico en Stamford Bridge enfrentó el dominio controlado del Tottenham Hotspur con la frustración de un Chelsea obligado a reaccionar. Roberto De Zerbi llegó con un plan claro: monopolizar el balón, atraer la presión del Chelsea y explotar los espacios a la espalda de sus carrileros. Con una salida de balón fluida y seguridad técnica, el Tottenham Hotspur buscaba desgastar al público local y al rival mientras esperaba que apareciera la fatiga estructural que suele acompañar a una defensa sometida a largos periodos sin posesión.

Xabi Alonso, sin una pieza clave como Joao Pedro, optó por una estrategia basada en el contraataque. Su Chelsea se centró en mantener la solidez en un bloque medio y atacar en vertical, con la esperanza de sorprender al Tottenham en las transiciones. Sin embargo, su incapacidad para conservar el balón durante periodos prolongados, con solo un 32 % de posesión, obligó al Chelsea a afrontar un maratón defensivo que acabó por provocar una pérdida de disciplina y dos goles decisivos encajados en los minutos finales.

El planteamiento táctico del Chelsea

Alonso dispuso un 3-4-2-1 diseñado para cubrir la anchura del campo ante el juego expansivo del Tottenham por las bandas. El trío defensivo formado por Maxence Lacroix, Levi Colwill y Josh Acheampong debía mantener la línea compacta, mientras que se esperaba que los carrileros Pedro Neto y Jorrel Hato retrocedieran para formar una defensa de cinco cuando la presión rival se prolongara. El Chelsea solía empezar a presionar a partir de la línea de medio campo: permitía a los centrales del Tottenham circular el balón, pero trataba de disputar la posesión con intensidad en cuanto entraba en el carril central ocupado por Moises Caicedo.

Con balón, al Chelsea le faltó su fluidez habitual. Sin Joao Pedro para enlazar el juego, Cole Palmer y Pedro Neto quedaron aislados con frecuencia. La salida dependió en gran medida de los balones largos en vertical hacia Morgan Rogers, pero la línea adelantada y las interceptaciones agresivas del Tottenham limitaron esa vía. El Chelsea completó solo 287 pases, frente a los 639 de su rival, una muestra de que pasó buena parte del partido persiguiendo el balón. A medida que avanzó el encuentro, el esfuerzo defensivo pasó factura y provocó una pérdida de compostura que culminó con la segunda tarjeta amarilla de Cole Palmer en el minuto 80, lo que prácticamente acabó con cualquier esperanza de encontrar una solución táctica.

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El planteamiento táctico del Tottenham Hotspur

El 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi fue una lección de juego posicional y paciencia. El doble pivote formado por Sandro Tonali y Mateus Fernandes aportó una base segura que permitió a los laterales adelantar su posición y abrirse a las bandas. El patrón táctico principal consistía en atraer hacia delante a los carrileros del Chelsea antes de cambiar rápidamente el juego a la banda contraria. Con un 68 % de posesión, el Tottenham marcó el ritmo y obligó al Chelsea a desplazar una y otra vez todo su bloque defensivo hasta que aparecieron huecos en los espacios entre el centro y las bandas.

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La presión del Tottenham fue igual de elaborada. En lugar de ejercer una presión alta desordenada, empleó un sistema coordinado de marcajes individuales que impidió al Chelsea salir jugando a través de Caicedo. Cuando perdía el balón, la contrapresión inmediata liderada por James Maddison y Mohammed Kudus impedía al Chelsea lanzar transiciones eficaces. Ese dominio territorial acabó forzando el error del primer gol: un desafortunado tanto en propia puerta del guardameta del Chelsea Mike Penders en el minuto 77, consecuencia directa de la presión sostenida y de un centro peligroso al área pequeña.

La batalla táctica

La batalla decisiva se libró en el centro del campo. La decisión de De Zerbi de alinear a cuatro atacantes de gran movilidad, Marmoush, Maddison, Kudus y Tel, generó constantes superioridades frente al dúo de centrocampistas del Chelsea. Aunque Caicedo trabajó sin descanso, el Tottenham logró superarlo a menudo mediante desmarques de un tercer hombre para penetrar en el último tercio del campo. El desequilibrio fue numérico y físico: con solo un 32 % de posesión, los centrocampistas del Chelsea se pasaron el partido reaccionando en vez de tomar la iniciativa.

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El momento que decidió el encuentro no fue fruto de un cambio táctico, sino de la presión acumulada. El gol en propia puerta de Penders minó la resistencia del Chelsea y la posterior expulsión de Palmer por una segunda infracción merecedora de amarilla dejó al equipo local sin recursos tácticos. El conjunto de De Zerbi mantuvo la disciplina y se negó a entrar en un frenético intercambio de ataques. En su lugar, aprovechó la superioridad numérica para sentenciar el partido por medio de Tel en el minuto 87.

Los ajustes durante el partido

De Zerbi se adelantó con los cambios e introdujo a Conor Gallagher por Maddison al comienzo de la segunda parte para añadir contundencia defensiva y energía renovada a la presión. Más tarde, la entrada simultánea de Pedro Porro y Dominic Solanke en el minuto 65 cambió la dinámica: dio al Tottenham más presencia física en el área y mejores centros desde la banda derecha. Los cambios mantuvieron la alta intensidad del ataque del Tottenham justo cuando el Chelsea empezaba a acusar el cansancio.

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Alonso intentó responder dando entrada a Marco Palestra y Estevao para aportar velocidad a las transiciones. Sin embargo, los problemas disciplinarios trastocaron su plan táctico. Tras la tarjeta roja a Palmer, el Chelsea se vio obligado a adoptar un 4-4-1 improvisado, con el que cedió aún más control. La entrada de Danny Welbeck en el minuto 88 fue una apuesta a la desesperada que llegó demasiado tarde para cambiar un partido que los visitantes ya habían ganado desde el punto de vista táctico gracias a su mejor circulación del balón y a su superioridad numérica en el centro del campo.

En definitiva, la disciplina táctica del Tottenham y su fidelidad al juego de posesión desgastaron al Chelsea. Al obligarlo a defender durante dos tercios del partido, De Zerbi consiguió que su equipo llegara más fresco y sereno a los últimos quince minutos. La combinación de una presión territorial sostenida y el aprovechamiento de la pérdida de disciplina del Chelsea permitió al Tottenham transformar su superioridad táctica en un 0-2, mientras Alonso lamentaba la escasa producción ofensiva de su equipo y un centro del campo que se vio sencillamente desbordado.