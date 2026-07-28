Chelsea gasta millones: ¿cuál es el secreto para escapar del fantasma de las sanciones?

Pese a haber gastado más de 210 millones de libras esterlinas durante el actual mercado de fichajes de verano, el Chelsea no parece preocupado por incumplir las reglas del juego limpio financiero ni las normativas de sostenibilidad financiera de la Premier League y de la UEFA.

El club londinense se apoya en un modelo financiero cuidadosamente estudiado, basado en obtener enormes beneficios de la venta de jugadores, en reducir las cargas anuales de los fichajes mediante contratos de larga duración, además de reestructurar la factura salarial, lo que le concede un amplio margen de maniobra en el mercado de fichajes, según reveló el diario británico "The Times".

Tras años centrado en atraer talentos jóvenes, el Chelsea ha comenzado a modificar su política dentro del mercado de fichajes, orientándose hacia la incorporación de jugadores más preparados y con mayor experiencia.

Ese cambio se materializó en la contratación del defensa francés Maxence Lacroix por 52 millones de libras esterlinas, convirtiéndose en el primer jugador de 26 años o más en unirse al equipo desde que el grupo "BlueCo" adquirió el club en 2022.

El club también cerró un fichaje enorme con la incorporación de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por 117 millones de libras esterlinas, pese a la fuerte competencia del Arsenal, además de la contratación de Marco Palestra, procedente del Atalanta, por 47 millones de libras esterlinas.

Al mismo tiempo, el Chelsea activó fichajes previamente acordados para incorporar a Geovany Quenda, Emmanuel Emega y Dastan Satpayev, dentro de un plan a largo plazo para reforzar la plantilla del equipo.

La actividad del club no se detuvo aquí, ya que el Bournemouth rechazó una oferta de 64 millones de libras esterlinas por desprenderse de Alex Scott, mientras que el Chelsea mantiene su interés en incorporar al lateral del Rayo Vallecano Pep Chavarría. El técnico Xabi Alonso confirmó que la dirección del club sigue dispuesta a cerrar nuevos fichajes si surge la oportunidad adecuada.

¿Por qué el Chelsea no teme las sanciones?

Aunque el Chelsea registró las mayores pérdidas antes de impuestos en la historia del fútbol inglés durante la temporada 2024-2025, superando los 200 millones de libras esterlinas por cuarto año consecutivo, su situación financiera experimentó una notable mejoría gracias a fuentes de ingresos excepcionales.

El club ya había vendido el equipo femenino a la empresa propietaria por 200 millones de libras esterlinas, y también vendió dos de sus hoteles por 70,5 millones de libras esterlinas, operaciones que le ayudaron a cumplir con las reglas de la Premier League.

Sin embargo, estos ingresos no se contabilizan dentro de los criterios de la UEFA, lo que llevó al organismo a cerrar un acuerdo de arreglo con el club, que le impone alcanzar objetivos financieros concretos durante los próximos años para evitar multas o incluso la exclusión de la participación en las competiciones europeas.

Las ventas de jugadores, la clave

El verdadero secreto detrás de la capacidad del Chelsea para gastar de forma tan cuantiosa reside en su éxito excepcional en el terreno de la venta de jugadores. Desde que el grupo «BlueCo» adquirió el club, el Chelsea ha gastado más de 1.800 millones de libras esterlinas en fichajes, pero, a cambio, ha recaudado más de 900 millones de libras esterlinas por la venta de jugadores.

Durante la temporada pasada, se convirtió en el primer club de la Premier League en obtener más de 300 millones de libras esterlinas por la venta de jugadores en una sola temporada, una cifra que equivale casi al valor de su gasto en los nuevos fichajes.

En cuanto al actual mercado de fichajes, el club ha recuperado hasta ahora unos 170 millones de libras esterlinas por la venta de Marc Cucurella, Tyrique George y Andrey Santos, con la previsión de superar los 1.000 millones de libras esterlinas en ventas totales desde la adquisición de «BlueCo» antes del cierre de la ventana de fichajes.

¿Cómo ayudan los contratos de larga duración?

El Chelsea se apoya también en un mecanismo contable que le otorga una gran flexibilidad en el gasto, ya que el valor del fichaje no se registra por completo en el año de la contratación, sino que se reparte contablemente a lo largo de la duración del contrato, con un máximo de cinco años según las normativas de la UEFA.

En consecuencia, gastar 210 millones de libras esterlinas durante el presente verano aparecerá en las cuentas como un gasto anual de apenas unos 42 millones de libras esterlinas, lo que alivia la presión sobre el presupuesto anual del club.

A cambio, el Chelsea obtiene grandes plusvalías al vender a algunos jugadores. Por ejemplo, el club fichó a Andrey Santos por 10,2 millones de libras esterlinas, antes de venderlo al Manchester United por 50 millones de libras esterlinas, y también vendió a Tyrique George, uno de los canteranos del club, al Everton por 24 millones de libras esterlinas, registrándose la operación como un beneficio casi íntegro.

Nuevas ventas previstas

No parece que el Chelsea se haya conformado con las ventas ya realizadas, ya que el club estudia desprenderse de un número de jugadores durante el periodo actual, encabezados por: "Axel Disasi, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Filip Jörgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Malo Gusto, Pedro Neto".

La dirección del Chelsea considera que la conclusión de estas operaciones le proporcionará un margen financiero adicional para seguir reforzando al equipo, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las reglas de sostenibilidad financiera de la Premier League y de las normativas de la UEFA.

Xabi Alonso confirmó que la dirección posee una visión clara en lo que respecta al mercado de fichajes, pero insistió en la necesidad de mostrar flexibilidad hasta el último día del mercado, afirmando: "Tenemos que ser flexibles y rápidos a la hora de tomar decisiones, pero lo más importante es que sabemos lo que queremos".