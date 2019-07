¿Por qué Barça TV llama 'Batman' a Griezmann?

Muchos aficionados se preguntan por qué, durante la transmisión del Chelsea - Barcelona, el delantero francés recibió el apodo de ese superhéroe.

La expectativa por ver a Antoine Griezmann vestido de azulgrana era enorme. En ese sentido, muchísimo aficionados siguieron en directo, a través de Barça TV, el debut del delantero francés como jugador del .

En Tokio, , el crack de la Selección de fue titular ante el y una de las cosas que más ha llamado la atención fue el apodo que utilizaron en la transmisión de Barça TV para llamar al nuevo fichaje culé. En más de una ocasión, el comentarista dijo 'Batman' para referirse a Griezmann. Y, lógicamente, muchos se habrán preguntado por qué.

De hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de gente que no entendía la razón por la que en la televisación llamaban de esa manera al ex atacante de la . "En Barça TV están llamando a Griezmann, Batman. Es el mote que le ha puesto el comentarista. De verdad, no es broma. A Griezmann le están llamando Batman. ¿Por qué? No se sabe. Ha tocado Batman y punto. Ambos acaban en "man" y listo" , escribía el usuario de Twitter @Dvinuesa.

Tampoco lo entendía el usuario @javiervarelag. "No entiendo que en BarçaTV llamen a Griezmann Batman. Más bien debería ser Robin, porque Batman es Messi" , manifestaba. Y así ocurrió con muchísimos aficionados más, como con @aketzavm, que relataba lo siguiente: "Mi primera experiencia con Barça TV con el Barça - Chelsea y... no sé quienes son los que hacen el partido pero ¡qué ridículos! Ya no me meto en que digan Mosquito (Dembélé), Big Sam (Umtiti) o el Presi (Piqué) tooodo el rato, es que a Griezmann lo nombran como "Batman". ¡Juaaas!".

¿POR QUÉ LLAMARON 'BATMAN' A GRIEZMANN?

El artículo sigue a continuación

La razón por la que en Barça TV llamaban 'Batman' a Griezmann tiene que ver con que el ex jugador del es la voz de Superman en el doblaje francés de la película ‘Lego Batman’, un film que se estrenó el pasado 8 de febrero, cuando el ahora '17' azulgrana jugaba en la capital española. De hecho, por aquel entonces, el propio Griezmann publicaba un post de Facebook en el que se mostraba “feliz de prestar mi voz a Superman en Lego Batman: la película”.

¿Y por qué, entonces, no le apodaron Superman en vez de Batman? Bueno, no siempre las cosas tienen un porqué...