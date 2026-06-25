Chávez, del AZ, vive un momento fantástico en la noche de celebración de México; la República Checa se va a casa

México venció el jueves 3-0 a la República Checa en la fase de grupos del Mundial. Ya clasificado, el anfitrión del torneo celebró ante su público en Ciudad de México. Mateo Chávez, del AZ, abrió el marcador y fue nombrado mejor jugador del partido. México enfrentará al tercer lugar de otro grupo, mientras que la República Checa queda eliminada.

La primera ocasión clara fue checa: Denis Visinský disparó desde el área y el balón rozó el poste. México, en su única llegada clara, falló un contraataque en la otra área.

Esos fueron los únicos momentos destacados de la primera parte: México, ya clasificado, prefirió no arriesgar, mientras que la República Checa mostró poca creatividad con el balón en campo rival.

Los checos necesitaban ganar para avanzar, pero tras el descanso México presionó más y generó las mejores ocasiones.

Sin embargo, a la hora de juego llegó el 1-0: Luis Romo se deshizo de tres rivales y asistió a Chávez, que batió por bajo a Kovár.

Poco después llegó el golpe final: el exjugador del Ajax Jorge Sánchez quedó solo, cayó al suelo y Tomás Holes le devolvió el balón de forma torpe. Quiñones aprovechó y marcó el 0-2.

A un cuarto de hora del final entró el portero suplente Guillermo Ochoa, que con cuarenta años sumó su sexto Mundial, récord que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El público le brindó un aplauso atronador.

Además, Ochoa inició la jugada del 3-0 con un pase profundo; tras el rechace, Álvaro Fidalgo marcó en el rebote.