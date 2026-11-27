Cómo ver el Charlotte FC vs Chicago Fire FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 12:30 Bank of America Stadium

El Charlotte FC recibe al Chicago Fire FC en el Bank of America Stadium en un partido de la Major League Soccer entre dos equipos separados por un puesto en la clasificación de la Conferencia Este.

El encuentro llega solo unos días después de que ambos equipos se enfrentaran en Chicago. El Charlotte ganó aquel partido por 2-1 en el Soldier Field el 22 de noviembre.

El equipo de Dean Smith llega en un buen momento ofensivo. Ha marcado 15 goles en sus últimos cinco partidos de liga, incluidas dos victorias consecutivas por 4-0 ante el CF Montreal y el Orlando City.

En defensa ha sido menos sólido. El Charlotte encajó tres goles en el empate 3-3 ante el Inter Miami y otros tres en la derrota frente al Portland Timbers.

El Chicago de Gregg Berhalter ha sido irregular. Perdió 4-3 en el campo del Columbus Crew y después cayó en casa ante el Charlotte, por lo que acumula dos derrotas en sus dos últimos partidos.

Antes de eso, el Chicago demostró que puede marcar fuera de casa, con victorias por 4-2 ante el Colorado Rapids y por 3-2 ante el Atlanta United. El Charlotte tendrá que estar más atento que en la segunda parte de su último enfrentamiento.

Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

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