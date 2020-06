Champions y Europa League: Formato, calendario, partido único, sede y fechas

La Champions y la Europa League se jugarán a partido único en una sola sede y bajo un formato novedoso que permita a UEFA proclamar sendos campeones.

La UEFA ultima los detalles sobre el sistema para terminar la y la de la temporada 2019-2020. Este miércoles 17 de junio se reúne su Comité Ejecutivo y se espera anuncie el formato, calendario y sedes donde disputarse cada una de las competiciones tal y como adelanta Joaquín Maroto del Diario AS y Sky Sports.

Con , Leipzig, y ya en cuartos de final, se espera a la resolución de las eliminatorias entre vs. Olympique de , vs. , Bayern vs. y vs. en su partido de vuelta para obtener los ocho equipos que a priori disputarán este novedoso formato a 8.

A partido único

El sistema será el de enfrentamientos a partido único de modo que en el cuadro final de cuarto finalistas aparezcan primero los semifinalistas y posteriormente los dos finalista.

Fechas y calendario

La Final a 8 tendría lugar entre el 12 y el 23 de agosto, de modo que:

Sede

Aunque Estambul fue la ciudad elegida para albergar la final de la Champions lo cierto es que la imposibilidad de obtener el retorno económico así como garantizar las medidas de seguridad harían que UEFA cambiase su sede.

Se habló de Madrid y el Metropolitano como candidato y de hecho Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid confirmó que había ofrecido el estadio rojiblanco para ser sede sin hallar respuesta por lo que si nada cambia será Lisboa la ciudad donde se dispute la fase final de Champions (de hecho Madrid y Barça podrían resolver sus eliminatorias en la capital lusa) Tiene dos estadios a escasa distancia uno de otro (Da Luz y José Alvalade) y cabe recordar que es uno de los países menos castigados por el coronavirus, por lo que aventaja a todos sus rivales.

Europa League

En la Europa League hay un poco más de incertidumbre pero también aparece en el horizonte un sistema parecido al de la Champions para poder concluirse en el apretado mes de agosto.

Pendientes de concluir los octavos de final con seis eliminatorias habiéndose disputado sus partidos de ida (a excepción del vs. Inter y vs. ) se espera a los ocho cuartofinalista para ir avanzando por fases, también a partido único y en una sede que podría ser en en lugar de Gdansk ( ), la prevista en un principio.