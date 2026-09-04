Champions League: los pronósticos de Opta sitúan al Arsenal por delante del Barcelona y el Real Madrid

La red Opta ha revelado sus primeras predicciones para la competición de la Liga de Campeones de la nueva temporada, que arrojaron indicios preocupantes para los clubes españoles, antes del inicio de la fase de liga del torneo el próximo martes.

Según las predicciones que destacó el diario español "Marca", España podría perder a dos de sus cinco representantes de forma temprana, después de que el superordenador de la red pronosticara la eliminación del Real Betis y el Villarreal en la fase de liga, mientras que el Atlético de Madrid ocuparía el puesto 22 entre los 24 equipos que se clasifican para las rondas eliminatorias.

En caso de que el Atlético ocupe la posición atrasada prevista, el conjunto madrileño se verá obligado a disputar la eliminatoria de repesca, lo que podría enfrentarlo a un rival de peso para reservar su plaza en los octavos de final.

Por el contrario, el panorama parece mejor para el Real Madrid y el Barcelona, ya que el ordenador prevé que el Barcelona ocupe el cuarto puesto y el Real Madrid el séptimo en la fase de liga, con lo que ambos asegurarían la clasificación directa a los octavos de final sin necesidad de disputar la repesca.

El modelo estadístico también concedió al Barcelona una mayor probabilidad que al Real Madrid de llegar a la final, con un porcentaje del 14,41% frente al 10,39% del conjunto blanco.

El Bayern y el Arsenal, al frente

Las predicciones de Opta indican que los ocho primeros puestos de la fase de liga los ocuparán el Bayern de Múnich, el Arsenal, el Manchester City, el Barcelona, el Liverpool, el París Saint-Germain, el Real Madrid y el Inter de Milán, en ese orden.

En cuanto a los candidatos a conquistar el título, el Arsenal y el Bayern de Múnich encabezaron las predicciones, ya que el conjunto inglés cuenta con una probabilidad del 21,18% de ganar la copa, frente al 19,90% del club alemán.

El Manchester City aparece en el tercer puesto con un 12,03%, mientras que el Barcelona encabeza a los clubes españoles en cuanto a las opciones de coronarse, con un 6,97%, seguido del Real Madrid con un 5,13%.

En cuanto al Atlético de Madrid, sus opciones de hacerse con el título, según las predicciones, no superan el 0,60%, frente al 0,26% del Villarreal y el 0,17% del Real Betis.

El París Saint-Germain, lejos de una gesta histórica

Las predicciones de Opta tampoco arrojaron indicios sólidos para el París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones en las dos últimas ediciones, que aspira a lograr tres títulos consecutivos en el torneo.

El modelo señala que las opciones del conjunto francés de lograr esta gesta histórica no superan el 7,73%, pese a sus intentos de mantener su hegemonía europea.

El Real Madrid sigue siendo el único equipo en la historia de la Liga de Campeones que ha logrado conquistar el título tres veces consecutivas, una gesta que el París Saint-Germain busca repetir esta temporada.

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