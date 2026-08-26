Champions League femenina: bien la Juve, mal el Inter. Los resultados de la tercera ronda preliminar

Jornada agridulce para las representantes del campeonato italiano en la Champions League femenina. Gana y convence la Juventus que se impone por 3 a 0 en el campo del St.Polten y deja encarrilada la clasificación para la próxima ronda. Le va peor al Inter que, comprometido en casa del Wolfsburg, encaja una clara derrota por 2 a 0 que la pone en serio riesgo de eliminación.





JUVE - Gran actuación de la Juventus, que gana la ida de la tercera ronda preliminar con un claro 3 a 0 en casa del St.Polten y deja muy encarrilada la clasificación, gracias al doblete de Pinto y al golazo de Martina Rosucci. Todo muy fácil, en definitiva, para el equipo de Guerrero que el 2 de septiembre en Biella solo tendrá que cumplir con un trámite para alcanzar la fase de liga, donde ya está la Roma.

INTER - Podría estar ya comprometida, en cambio, la aventura en la Women’s Champions League del Inter. El Inter ha perdido por 2 a 0 en casa del Wolfsburg y, dentro de siete días, en la vuelta de la tercera ronda preliminar, estará obligado a una empresa dificilísima. El equipo de Sassarini encaja los goles de Prasnikar y Kuver pero logra resistir a las alemanas a pesar de haberse quedado con diez al inicio de la segunda parte por la roja directa a Robustellini.