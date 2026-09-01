Así lo informa Sky. Según la información, el jugador de 26 años está pasando actualmente el reconocimiento médico con los Potros, donde debería firmar un contrato válido hasta el próximo verano. Gladbach ya ha llegado a un acuerdo con los italianos, aunque, según el informe, el club de la Bundesliga no se aseguró una opción de compra por el atacante.









Kühn había llegado apenas el pasado verano a Como procedente del Celtic de Glasgow por un traspaso de 19 millones de euros. Allí, sin embargo, solo sumó seis titularidades con el club, que alcanzó de forma sensacional la Champions League en la Serie A. En total, Kühn aportó un gol y dos asistencias con los italianos.

Desde la sub-15, Kühn, que estaba considerado un talento enorme, jugó para las selecciones juveniles de Alemania. Se formó en las academias de St. Pauli, Hannover y RB Leipzig antes de marcharse al Ajax de Ámsterdam con 18 años. Dos años después llegó una cesión al Bayern de Múnich, que finalmente lo fichó en propiedad en el verano de 2020 sin pagar traspaso. Tras otra cesión al Erzgebirge Aue, el Rapid de Viena apostó por Kühn en 2022 y lo incorporó por solo 500.000 euros, para venderlo año y medio después a Glasgow por diez veces esa cantidad. Allí explotó, firmó unos notables 42 goles y asistencias en 69 partidos oficiales y llamó la atención de clubes todavía más grandes.

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"Quiero llegar algún día a la selección", reconoció Kühn todavía en el verano de 2024 en kicker. Con su cesión al Gladbach, ahora probablemente se ha colocado en una posición claramente mejor para convencer al nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp con buenas actuaciones en la Bundesliga.