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Cesc Fabregas ha pedido calma tras la dramática victoria del Como ante el Torino en los últimos minutos y ha insistido en que su equipo todavía tiene mucho que demostrar en la Serie A. Pese a la entrega con la que sus jugadores remontaron un marcador adverso, el español se apresuró a descartar que puedan luchar por el título contra pronóstico.

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Fabregas descarta el sueño del scudetto

El Como prolongó su asombrosa progresión con una trabajada victoria a domicilio por 1-3 ante el Torino, tras remontar el marcador. El triunfo ha desatado los inevitables rumores sobre una posible lucha por el título, ya que, según se informa, su actual ritmo de puntos sería suficiente para ganar el scudetto. Sin embargo, cuando le preguntaron si su equipo podía aspirar al scudetto o a una plaza europea, Fabregas descartó esa posibilidad. Prefirió centrarse en las dificultades inmediatas de gestionar una plantilla corta, mermada por una lista creciente de lesionados, en lugar de mirar la clasificación.

«Ya sabes la respuesta. Tenemos que encontrar las mejores soluciones. Jugamos muchos partidos, tenemos seis lesionados y somos pocos. Nunca hemos repetido un once, así que no puedes tener estabilidad. Necesitamos a todos. No sé cuántos puntos tenemos, estamos en octubre y no miro la clasificación. No me interesa la plaza de Champions League ni el scudetto, pero sí ver cómo crece el equipo y elevar el nivel», declaró Fabregas a Sky Sport Italia.

Madurez y capacidad de reacción en Turín

Fabregas elogió a sus jugadores por la victoria, aunque mantuvo los pies en el suelo al hablar de la evolución general del club. El excentrocampista del Arsenal y del Barcelona consideró el resultado un paso importante para una plantilla que todavía se está adaptando a las exigencias de la máxima categoría italiana. Destacó el cambio de mentalidad respecto a la campaña anterior y sugirió que, en el pasado, este mismo partido podría haber terminado de otra manera.

«¿Un gran equipo? Todavía tenemos que demostrar que somos un gran equipo. Esta era una prueba de madurez. El año pasado probablemente no habríamos ganado un partido como este. Era el cuarto encuentro en diez días y no era fácil encontrar la manera de ganar. Tuvimos capacidad de reacción, calidad y ganas de ir a por la victoria. Hay partidos que no siempre puedes ganar por 2-0 o 3-0. Encajamos un gol y volvimos a empezar. Ganar aquí, en Italia, nunca es fácil y, por lo que hicimos en este partido, mi equipo tiene mucho mérito», explicó Fabregas.

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Superar los errores con personalidad

La victoria en Turín supuso otro hito en la evolución del Como tras una dura derrota ante el Frosinone a principios de temporada. Fabregas cree que esos tropiezos han sido fundamentales para el aprendizaje de la plantilla y le han permitido interpretar mejor distintos desafíos tácticos. Ante un Torino que empleó un bloque medio-bajo, el Como mantuvo la paciencia y la agresividad y acabó encontrando el gol, pese a haberse topado con la madera durante el encuentro.

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Fabregas subrayó la importancia de la fortaleza mental y señaló en particular la capacidad de recuperación individual durante el partido. «Tenemos que estar contentos, pero no relajarnos. La capacidad de reacción, la mentalidad y la calidad son importantes. Ver a Ramon cometer un error grave y luego marcar es clave, porque jugamos de una manera que te da algo y también te quita un poco. Cuando se comete un error, hay que volver a empezar con personalidad. No se puede jugar con miedo», afirmó.

Construir una cultura de familia

Tras el pitido final, se vio a Fabregas reunido con sus jugadores en un corrillo sobre el césped, una imagen que puso de relieve el vínculo emocional dentro de la plantilla. El entrenador quiere mantener la unidad mientras el club afronta una situación desconocida, después de haberse medido recientemente a rivales de peso como el Manchester United. El español recalcó que ese espíritu colectivo es esencial para soportar las exigencias del fútbol moderno de máxima categoría.

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«Solo les he dicho que somos una familia, que tenemos que encontrar todas las soluciones para lo que estamos haciendo en esta nueva etapa del Como. No debemos olvidar que es la primera vez en la historia del club que vivimos una situación así. Les he dado un día libre más, pero tenemos que estar preparados para el Venezia el domingo, porque está mejorando con Davide Nicola. Tenemos que seguir así», concluyó el entrenador.