Compartir Sigue a GOAL en Google

Cesc Fabregas ha rebajado las expectativas antes del duelo de Champions League entre el Como y el AEK de Atenas. Insiste en que su equipo debe mantener los pies en el suelo y ser fiel a su identidad táctica. Una victoria el martes por la noche acercaría mucho al conjunto italiano a la soñada clasificación para las eliminatorias de la máxima competición europea.

Anuncios

Mantener la calma en el gran escenario

El Como está a las puertas de un logro histórico mientras se prepara para recibir al AEK en un duelo decisivo de Champions League en el estadio Sinigaglia. Pese a la creciente ilusión en torno a la aventura europea del Como, Fabregas está decidido a mantener a sus jugadores con los pies en el suelo. El excentrocampista del Arsenal y el Chelsea se centra en el proyecto a largo plazo del club y no quiere que una competición desvíe la atención de su desarrollo general ni de su identidad sobre el terreno de juego. Fabregas recalcó que su equipo deberá ser eficaz para lograr un buen resultado ante un rival tan físico y dominante.

«No somos los favoritos. Somos un club pequeño y sabemos muy bien cuánto podemos mejorar todavía. Nos hemos ganado el respeto que tenemos hoy, pero debemos seguir creciendo con calma y gestionar nuestras emociones», afirmó Fabregas, según TUTTOmercatoWEB.

Fabregas antepone la identidad a un resultado puntual

El técnico español ha advertido a su plantilla de que le espera una dura prueba ante el conjunto griego. Se niega a subestimar a un equipo que ya ha demostrado que puede competir con los mejores de Europa. Aludiendo a su trayectoria en el continente, señaló que el AEK tiene calidad para poner en apuros incluso a los clubes más grandes de la competición. «El AEK incluso ha causado problemas a equipos como el Real Madrid. Es un equipo físico, dominante y con una mentalidad fuerte. Tendremos que ser muy eficaces», dijo Fabregas.

El entrenador también estableció un paralelismo con el planteamiento táctico de Massimiliano Alvini y reiteró que su equipo no abandonará sus principios independientemente del marcador. Insistió en que la identidad está por encima de todo y señaló que un solo resultado no define la calidad de su plantilla. «No eres malo cuando pierdes ni un fenómeno cuando ganas. Habrá partidos en los que tengamos que sufrir, pero no cambiaremos nuestra forma de jugar», añadió.

Anuncios Anuncios

Douvikas se prepara para un emotivo encuentro

El encargado de liderar el ataque del conjunto italiano es Tasos Douvikas, que actualmente encabeza la tabla de goleadores de la Champions League. El delantero griego reconoció que enfrentarse a un club de su país hará que la noche en el Sinigaglia sea emotiva. Douvikas ha sido una revelación esta temporada, pero se apresuró a compartir con sus compañeros y el cuerpo técnico el mérito de sus cifras goleadoras.

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Es fantástico enfrentarse a un equipo griego. Será un partido especial y muy emotivo. Es un equipo sólido, con calidad y mucha agresividad. El apoyo de nuestra afición será crucial para nosotros. Ser el máximo goleador es algo especial, pero el mérito también es del cuerpo técnico y de mis compañeros. Quiero seguir creciendo como jugador y como persona», comentó el delantero.

La atención sigue puesta en la plantilla actual

Con el mercado de fichajes de enero cada vez más cerca, preguntaron a Fabregas si el éxito europeo del club podría propiciar nuevos refuerzos. Sin embargo, el entrenador cortó rápidamente cualquier especulación e insistió en que toda la atención debe centrarse en el exigente calendario que tienen por delante. Señaló que aún quedan siete partidos importantes antes de que comience el parón invernal, por lo que no hay margen para distraerse con posibles fichajes. «Ahora no es el momento de hablar de eso, todavía quedan siete partidos antes del parón», afirmó.