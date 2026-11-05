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El entrenador del Como, Cesc Fabregas, expresó su frustración por no haber dejado la portería a cero pese a ver a su equipo golear al Lens por 9-1 el miércoles por la noche. Ningún club italiano había marcado antes siete goles a domicilio en la historia de la Copa de Europa o la Champions League, hasta que el equipo visitante de la Serie A arrasó en Francia.

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Los visitantes italianos reescriben la historia

Fabregas vio ligeramente empañada su primera victoria a domicilio en la Champions League por un gol del honor en la segunda mitad, aunque el Como sumó su sexto triunfo consecutivo entre todas las competiciones. Tras imponerse por 4-1 en casa al RB Leipzig y al Manchester United, con una derrota por 3-2 en el campo del Feyenoord entre ambos encuentros, el equipo visitante ascendió hasta la cuarta posición de la clasificación pese a las ausencias de Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez y Jayden Addai.

Tasos Douvikas, máximo goleador del torneo, firmó un triplete y marcó por cuarto partido europeo consecutivo. También anotaron Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y el debutante Matteo Papaccioli, de 18 años.

El entrenador pide humildad tras la goleada

Al hablar con Sky Sport Italia sobre la cuarta posición del equipo a mitad de la fase de liga, Fabregas sonrió: «También es nuestro cuarto partido de Champions League de toda la historia, así que el cuatro es el número clave aquí».

«Estoy contento. Esto es fútbol y todo nos salió bien. Los chicos lo hicieron bien y ahora tenemos que preparar un partido muy importante el domingo, el noveno de esta serie entre parones de selecciones».

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El español instó a su joven plantilla a mantener los pies en el suelo tras su histórica actuación: «Es una noche maravillosa para el Como, para todos nuestros aficionados y para muchos chicos de aquí que están al comienzo de sus carreras, pero tienen que mantener los pies en el suelo, ser humildes, seguir aprendiendo y no pensar que a partir de ahora todo irá bien.

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»Deben seguir trabajando para mantener estas actuaciones».

El fallo defensivo frustra al excentrocampista

Pese a que casi todos los goles llegaron tras fluidas jugadas de pase iniciadas desde atrás y a que el VAR anuló un penalti señalado en contra de Maxence Caqueret al comienzo del partido, el Como sigue sin dejar su portería a cero en Europa tras encajar un gol de volea a la salida de un córner en el minuto 65.

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Al reflexionar sobre ese único borrón, Fabregas confesó: «Estoy enfadado por el gol que encajamos, porque cambiamos algo en nuestra forma de defender con los tres cambios.

»Además, lo marcó un excompañero mío. Jugué con Ruben Aguilar en el Monaco y le dije: “¡Nunca te había visto marcar un gol así!”. Sinceramente, fue un gran gol».

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El vigente campeón espera este fin de semana

El Como debe volver a centrarse en la competición nacional antes de una exigente visita en la jornada 11 de la Serie A al vigente campeón del Scudetto, el Inter, este domingo 8 de noviembre, antes del parón de selecciones. En Europa, el Como retomará la fase de liga con un partido en casa ante el AEK de Atenas y una visita al Real Betis. Después, los hombres de Fabregas completarán su calendario frente al Paris Saint-Germain antes de viajar a Barcelona el 27 de enero.