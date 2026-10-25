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Cesc Fabregas ha elogiado la creciente madurez de su Como después de que el equipo superara un calendario exigente y lograra una victoria por 2-0 ante el Sassuolo. Tras sus históricas gestas europeas frente al Manchester United, el conjunto italiano demostró que tiene plantilla suficiente para competir en varios frentes.

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Las rotaciones, clave para Fabregas

El Como prolongó el sábado su gran racha al sumar su tercera victoria consecutiva con un solvente 2-0 ante el Sassuolo. Un doblete de Tasos Douvikas bastó para asegurar los tres puntos, pero lo más importante para Fabregas fue la capacidad de su equipo para mantener un alto nivel de energía pese a un calendario apretado que recientemente incluyó un destacado encuentro de Champions League contra el Manchester United.

«Depende. Cada vez es un poco diferente. Hoy, sin duda, pesó más el aspecto físico; los partidos anteriores contra el Manchester United y la Fiorentina nos quitaron energía», explicó Fabregas, según recoge TUTTOmercatoWEB. «Venir aquí a competir... era importante llegar con energía. Con jugadores que llevaban semanas o meses esperando una oportunidad. El verdadero desafío de esta temporada son los partidos tan seguidos. Los equipos más grandes, si te fijas, tienen dificultades con tantos cambios».

El excentrocampista del Arsenal y el Chelsea subrayó la importancia de que los jugadores con menos minutos respondan cuando se les necesita. «El otro equipo, en cambio, llega después de ocho días preparando el partido. La victoria te da fuerzas adicionales, y mejor aún si ganas de esta manera. Hoy ha jugado Kambwala, también Ricci, y Lahdo ha debutado. Es bueno contar con todos y que echen una mano hasta el final de la temporada», añadió.

La progresión de Tasos Douvikas

El delantero griego Douvikas fue el protagonista indiscutible, y Fabregas no tardó en destacar el enorme trabajo que hay detrás de su acierto de cara a portería. El español cree que Douvikas reúne todas las cualidades necesarias para convertirse en uno de los delanteros centros más temidos de la liga si mantiene su actual progresión.

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«Tasos quiere que le des información. Siempre quiere hablar, es un chico que siempre quiere mejorar, está marcando goles... Sé cuánto trabajo hay detrás. Está creciendo de una manera que podría convertirlo en un delantero centro muy, muy importante. Entrena al máximo, es un chico muy generoso y, en ese sentido, estamos muy contentos. En estos últimos tres años, ha sido uno de esos fichajes que han dado satisfacciones», señaló.

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Solidez defensiva y crecimiento táctico

Más allá de su actuación ofensiva, el Como destacó por su resistencia defensiva: mantuvo la portería a cero pese a alinear una defensa completamente nueva. Fabregas señaló que el equipo está aprendiendo a gestionar mejor las distintas fases del partido, una capacidad que ha perfeccionado incluso desde su exigente noche contra el Manchester United en Old Trafford.

«Estoy muy contento con esto. Cuando un equipo defiende bien, siempre es mejor que atacar. Debemos ganar confianza. Incluso después del Manchester United, parece que el equipo está gestionando mejor algunos aspectos para seguir mejorando. Si miras la defensa de hoy, es la primera vez que todos han jugado juntos. Además, con Ricci por delante. No podemos olvidarlo, y yo no lo olvido. Hay trabajo detrás. Los chicos entienden qué se puede mejorar y tratan de ponerlo en práctica», explicó.

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La adaptación al máximo nivel

Fabregas también abordó la necesidad de gestionar a figuras como Nico Paz, que descansó tras una intensa carga de partidos internacionales y europeos. El entrenador insistió en que las rotaciones son una parte innegociable del proceso para un equipo joven que intenta consolidarse como una fuerza tanto en las competiciones nacionales como en las continentales.

«Creo que es un gran desafío, especialmente después de la Champions League. Venir aquí con tantos cambios y ofrecer esta actuación, sobre todo en la segunda parte. No les dejamos hacer nada, ni jugar ni generar ocasiones. Hay momentos durante la temporada que tenemos que gestionar así. Es un proceso de adaptación, somos muy jóvenes y para mí hoy era importante la reacción. Me ha gustado mucho el equipo», concluyó Fabregas.