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Hussein Hamdy

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Cerrado: Grealish ficha por un rival del City en la Premier League

Fichajes
J. Grealish
Manchester City
Everton
Premier League
Inglaterra

¿Se reinventará a sí mismo?

Jack Grealish, estrella del Manchester City, aceptó el traspaso a otro club de la Premier League durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Última hora: Jack Grealish se someterá al reconocimiento médico el martes por la mañana, de cara a su incorporación al Everton. El acuerdo está cerrado".

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Y añadió Romano: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre el traspaso de Grealish en calidad de cedido, tras obtener el visto bueno del jugador para su incorporación al Everton".

El experto en fichajes concluyó: "El Everton llevaba varios días presionando para cerrar la operación, y ahora ha logrado devolver a Grealish a sus filas".

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