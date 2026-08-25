Los directivos del Barcelona cerraron un nuevo fichaje, este lunes, para reforzar al equipo durante el mercado de fichajes de verano en curso.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red social «X»: «El Barcelona acaba de firmar toda la documentación del fichaje del portero Dominik Livakovic. La operación ya está cerrada».

Romano añadió: «El Fenerbahce recibirá dos millones de euros más otros dos millones de euros en posibles bonificaciones».



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Romano concluyó: «El Barcelona planea que Livakovic se convierta en el portero suplente del club a partir de junio de 2027, tras la salida de Wojciech Szczesny una vez finalice su contrato, siempre que el club logre encontrarle ahora un acuerdo de cesión adecuado».

Cabe recordar que el fichaje de un nuevo delantero es ahora el asunto principal para Deco, el director deportivo del Barcelona, durante el verano en curso.



