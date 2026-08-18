El FC Barcelona ha cerrado el fichaje de Rodri, centrocampista del Manchester City, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Rodri pasó el reconocimiento médico en el Barcelona la mañana de este martes.

El programa español «El Chiringuito» publicó un vídeo de la llegada de Rodri a la sede del Barcelona, al mediodía del martes, para firmar los contratos de su traspaso al «Spotify Camp Nou».





En la misma línea, el diario «Sport» escribió en su cuenta de la red «X»: «¡Rodri está ahora en las oficinas de Spotify en el estadio Camp Nou para firmar el contrato!... La estrella del centro del campo llegó hace pocos minutos».

El diario español añadió: «Todavía no se ha fijado la fecha de la presentación oficial de Rodri, pero el club trabaja para anunciar la operación hoy».

Informaciones españolas ya habían señalado que el Barcelona y el Manchester City alcanzaron un acuerdo el pasado domingo por el fichaje de Rodri, en el que el Barça pagará 60 millones de euros fijos, además de 11 millones de euros en variables ligadas a los títulos que consiga con el equipo.

