



Al final no le alcanzó para batir el récord absoluto de traspaso de un jugador sub-19 desde o hacia la Bundesliga, pero Bayer Leverkusen sí hizo, en cualquier caso, un muy buen negocio con Kerim Alajbegovic.

Por un mínimo de 30 millones de euros de traspaso (más dos millones de euros en comisiones y hasta cinco millones de euros en posibles bonus), el club de la Bundesliga ha transferido al internacional bosnio de 18 años que disputó el Mundial (cuatro partidos, un gol) a la Serie A, al Juventus. Hasta ahí, todo muy lucrativo.

Así, Alajbegovic es el jugador menor de 19 años más caro que haya sido traspasado desde la Bundesliga (el fichaje más caro hacia la Bundesliga sigue siendo Renato Sanches, por quien el Bayern pagó 35 millones de euros al Benfica en 2016).

Pero lo que corona todo esto es que Alajbegovic no disputó ni un solo partido oficial con el Bayer Leverkusen; de hecho, el verano pasado Leverkusen ya había llegado a vender al extremo izquierdo por dos millones de euros al Red Bull Salzburgo, en Austria. Eso sí, el club se había asegurado una opción de recompra por ocho millones de euros.

Y esa opción la ejecutó el club de las aspirinas después de que Alajbegovic, tras algunas dificultades iniciales, lograra convencer en Salzburgo (44 partidos entre todas las competiciones, 13 goles y cuatro asistencias), para ahora traspasar a Italia al jugador formado en las categorías inferiores del 1. FC Colonia y del Leverkusen.

¿Quién más pujó por Kerim Alajbegovic?

Y es que Juventus ni siquiera habría presentado la oferta más lucrativa. Esa habría llegado del Chelsea, que incluso habría ofrecido 40 millones de euros por el extremo izquierdo de impresionante técnica de disparo. Sin embargo, como al parecer la Juve le había puesto sobre la mesa un puesto inmediato en el once titular, el jugador se decidió por Italia y en contra de la Premier League y del exentrenador del Leverkusen Xabi Alonso.





Getty Images





¿Por qué Leverkusen no se quedó con Kerim Alajbegovic?

Pero la pregunta sigue siendo por qué Leverkusen lo vendió en primer lugar si estaba tan convencido de sus cualidades. “Kerim dio grandes pasos recientemente en Salzburgo tras su etapa con nosotros en la cantera. Al mismo tiempo, teníamos que valorar de forma realista que la competencia dentro de nuestra plantilla, especialmente en sus posiciones preferidas, es muy alta. En este contexto y teniendo en cuenta el paquete global del traspaso, aceptamos el cambio a Italia”, dice el director deportivo Simon Rolfes.

De hecho, Alajbegovic, que también puede jugar por la banda derecha y en la mediapunta, habría tenido que competir en Bayern, entre otros, con el nuevo fichaje Afonso Bastardo Moreira (por 29,5 millones de euros procedente del Olympique de Lyon) o con Eliesse Ben-Seghir (21). También los centrocampistas Malik Tillman e Ibrahim Maza habrían sido competencia.



