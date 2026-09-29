¿Habrá sacado ya Slaven Bilic la misma impresión? «Nunca estará satisfecho sentado en el banquillo», dijo hace algunos meses su colega Christian Ilzer sobre Andrej Kramaric, que el año pasado perdió ligeramente en el TSG Hoffenheim su condición de titular completamente indiscutible.

Bilic, que celebró su regreso como seleccionador de Croacia tras 14 años con una victoria a domicilio por 1-2 en Chequia, también dejó a Kramaric calentando banquillo durante los 90 minutos en Praga. Eso no le había ocurrido todavía esta temporada al tercer máximo goleador de la selección, aunque en Hoffenheim Kramaric también tuvo un arranque sorprendentemente flojo desde un punto de vista puramente estadístico.

Solo ha jugado 68 minutos en los seis partidos oficiales disputados hasta ahora. Ilzer no lo ha incluido ni una sola vez en el once inicial. El año pasado, cuando Hoffenheim terminó quinto tras una gran temporada, Kramaric fue titular en 28 ocasiones y volvió a firmar cifras impresionantes: 15 goles y ocho asistencias en 36 partidos para el máximo goleador histórico del TSG (158 tantos en 366 encuentros), en el Kraichgau desde 2016 y ya con 35 años.

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La situación de Andrej Kramaric en Hoffenheim recuerda a una etapa bajo Julian Nagelsmann

Solo una vez tuvo que soportar Kramaric un bajón así durante su etapa en Alemania. Hace muchísimo tiempo. Fue en la primera vuelta de la temporada 2017/18, cuando Julian Nagelsmann estaba al frente del Hoffenheim. Como ahora, Kramaric se quedó entonces cinco veces seguidas en el banquillo, aunque como revulsivo tuvo más minutos que recientemente con Ilzer.

Que sea así tiene dos motivos. En primer lugar, Kramaric disputó el Mundial, donde pudo participar en tres de los cuatro encuentros hasta la eliminación en dieciseisavos de final, aunque siempre entrando desde el banquillo. Cinco días después del K.O. ante Portugal, Kramaric se operó de la ingle y por eso se incorporó con mucho retraso a los entrenamientos con el TSG. Es evidente que todavía no ha podido recuperar ese tiempo perdido.

A eso se suma que la plantilla del Hoffenheim se ha ampliado claramente ante la mayor carga de partidos por su participación en la Europa League. Es cierto que perdió al extremo Bazoumana Toure (por unos 50 millones de euros rumbo al Newcastle United) y dejó marchar gratis al veterano centrocampista Grischa Prömel al VfB Stuttgart, pero al mismo tiempo gastó 66 millones en seis fichajes.

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¿Quiénes son los competidores de Andrej Kramaric en el TSG Hoffenheim?

Por delante de todos, el retornado y nuevo internacional Bambase Conte, así como Adam Daghim, fichado desde Salzburgo, han estado claramente por delante hasta ahora en las bandas. En ataque, Kramaric compite además con el renacido Adam Hlozek y con Tim Lemperle y Max Moerstedt, excelentes en lo físico. También Fisnik Asllani volvió a ser recientemente una opción como revulsivo para Ilzer tras frustrarse su traspaso al RB Leipzig.

Aun así, el técnico austriaco será lo bastante inteligente como para no apartar a Kramaric de forma permanente. Al fin y al cabo, el croata es «un gran profesional que trabaja incansablemente en sus habilidades al detalle», había dicho Ilzer, por ejemplo, en diciembre, cuando Kramaric disputó contra el HSV su partido número 300 en la Bundesliga. «Es un ejemplo para todos nosotros, para todo el equipo», elogió Ilzer, que también definió a Kramaric como un «tipo extremadamente ganador» y una «parte importante de este equipo». No en vano Hoffenheim renovó su contrato a principios de mayo hasta 2028.

Que la puerta vuelva a abrirse pronto para un Kramaric que estará en mejor forma no sería sorprendente. Sobre todo porque tampoco es que la competencia le haya hecho temblar ante la portería hasta ahora. Hoffenheim ha marcado siete goles en los cuatro partidos de liga, sí, pero por un lado hay diez clubes que superan esa cifra. Y por otro, tanto en eficacia de cara a puerta como en la tabla, el equipo ocupa solo la quinta plaza por la cola.

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Las semanas inglesas del Hoffenheim podrían jugar a favor de Andrej Kramaric

Otro argumento a favor de más apariciones de Kramaric debería ser además el inicio del calendario cargado. En las tres semanas posteriores al actual parón de selecciones, al conjunto del Kraichgau le esperan siete partidos oficiales. Si los resultados siguen siendo tan pobres, Ilzer estará casi obligado a recurrir al experimentado ídolo de la afición.

En cambio, cómo gestione Bilic a Kramaric en los tres partidos que aún quedan de la Nations League (dos veces contra España y en casa contra Inglaterra) es otra historia. Cuando dejó el cargo de seleccionador en 2012, tras casi seis años y 65 partidos, el debut de Kramaric con Croacia todavía estaba a más de dos años de distancia.

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¿Será Andrej Kramaric todavía el máximo goleador histórico de Croacia?

Que lo haya convocado pese a sus pocos minutos en Alemania habla a favor del delantero, que en la selección ocupa la cuarta posición con 119 internacionalidades, por detrás de Luka Modric (203), Ivan Perisic (159) y Darijo Srna (134). Alcanzar a Srna y a Perisic, que ocupa el segundo puesto entre los máximos goleadores con tres tantos más (39 goles), debería ser motivación suficiente para Kramaric. Tampoco quedan a una distancia kilométrica los 45 tantos de la leyenda Davor Suker.

Pero antes, el aún hoy sin goles Kramaric debe dejar atrás la pequeña crisis en la que se encuentra estos días. Si reacciona a su condición de suplente como lo hizo entonces con Nagelsmann, en Hoffenheim seguro que no tendrán nada en contra: con once goles en la segunda vuelta, Kramaric se hizo imprescindible y tuvo una enorme influencia en ese tercer puesto que dio acceso a la Champions League.

Andrej Kramaric: datos de rendimiento en el TSG Hoffenheim

Partidos oficiales Goles Asistencias 366 158 74



