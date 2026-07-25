Cerca de los mil millones: las deudas ahogan al Al Nassr saudí y no habrá nuevos fichajes

El club Al Nassr atraviesa actualmente una asfixiante crisis financiera, algo que amenaza claramente su actividad durante el actual mercado de fichajes estival.

El Al Nassr no ha cerrado ningún fichaje en el mercado veraniego hasta el momento debido a dicha crisis, pese a haber alcanzado un acuerdo para incorporar al centrocampista portugués Samu Costa, del Real Mallorca, e incluso no ha resuelto la renovación del contrato de su jugador Abdulrahman Ghareeb.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló el motivo de dicha crisis, al confirmar que las deudas del Al Nassr superan actualmente los 800 millones de riales saudíes, derivadas de las decisiones financieras que se tomaron durante la temporada pasada.

El diario explicó que el Fondo de Inversiones Públicas saudí, propietario del Al Nassr, decidió afrontar dicha crisis a través de 3 vías, con el objetivo de preservar los valores económicos, sociales y comerciales del club, y evitar que dichas deudas se dupliquen.

La primera vía incluyó restringir algunas atribuciones financieras de la actual dirección ejecutiva, algo que impide al club cerrar cualquier contratación durante el periodo actual.

El diario señaló que el Al Nassr no cerrará ninguna nueva contratación en el actual mercado estival, salvo que la dirección ejecutiva consiga liquidez a partir de los ingresos del club.

Con ese fin surge la segunda vía, que consiste en contratar a empresas de asesoría financiera, comercial y jurídica, para aumentar los ingresos comerciales, racionalizar los gastos y presentar recomendaciones y soluciones acompañadas de un plan temporal, para salvar al club de su situación financiera en crisis.

En cuanto a la tercera y última vía, consiste en estudiar las ofertas interesadas en hacerse con el control del Al Nassr, ya que el Fondo de Inversiones Públicas está estudiando dos ofertas serias sobre la mesa, aunque prefiere que la adquisición sea parcial.

La afición del Al Nassr espera que la tercera solución llegue lo antes posible, siguiendo los pasos del vecino y eterno rival Al Hilal, que fue adquirido por Kingdom Holding Company, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, el pasado mes de abril.