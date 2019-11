Ceppelini se defiende: "Me molesta que se haya hablado de racismo"

El jugador de Nacional salió al corte de la polémica y explicó lo sucedido con Edwuin Cetré.

Luego de conocerse que la Dimayor solicitará investigación por presunto racismo, Pablo Ceppelini explicó la situación que lo llevó a hacer el gesto ante Edwuin Cetré en el partido entre Junior y del pasado miércoles.

Ceppelini entregó su versión de los hechos en diálogo con El Vbar de Caracol Radio: "Tuvimos una discusión, justo él se me acerca y tenía mal aliento. Estuve mal en hacer el gesto, pero son cosas que quedan adentro de la cancha".

Para el uruguayo, si bien el gesto no estuvo bien, considera que no tiene relación alguna con el racismo y le molesta que se hable en esos términos sobre el incidente: "Me ha molestado mucho que se haya hablado del tema de racismo, cuando hay que tener un buen concepto de lo que es racismo". Y cuestionó: "¿Qué tendrá que ver el mal aliento con el racismo, no? Son cosas totalmente diferentes".

El volante verdolaga fue reiterativo en reconocer su error y pidió disculpas a los afectados: "Salgo perjudicado porque la cámara me enfoca y estoy haciendo ese gesto, que no debí hacerlo, pero tenía mal aliento. Uno perdiendo 2-0 tiene las pulsaciones a mil por segundo, capaz me llevó a hacer el gesto. Si molestó a la afición del Junior y a Cetré, pedir disculpas".

Ceppelini cree que se le dio demasiada trascendencia al hecho y agregó en su defensa que "mis mejores amigos son de tono de piel morena" y "el que me conoce bien, sabe que no soy racista".