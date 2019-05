Centurión, a un paso de irse a México: "Me pidió La Volpe para Toluca"

El controversial mediocampista de Racing reconoció que está muy cerca de cerrar su llegada a los Diablos Rojos, donde jugaría con un ídolo de River.

Mientras se prepara para terminar de sellar la continuidad de Eduardo Coudet al frente del equipo, Racing quedó a un paso de solucionar un conflicto que tiene a todos incómodos en la Academia: Ricardo Centurión está muy cerca de arreglar su llegada a , según reconoció el propio futbolista: "Me pidió La Volpe y lo estoy analizando. Hay algunas propuestas, tengo que tomar una decisión rápido y lo más cercano es lo de ".

En caso de acordarse la transferencia, que podría hacerse a préstamo o como venta definitiva, ambas partes quedarán conformes: tanto la dirigencia del club de Avellaneda como el jugador preferían negociar con un equipo que no fuera argentino. En ese sentido, en diálogo con Fox Sports Centu admitió que tuvo llamados de un par de clubes de la Superliga: "Zubeldía me llamó para jugar en y Cocca se comunicó conmigo para que vaya a Central. Pero les dije que mi decisión es irme afuera. Es bueno que me hayan llamado, porque habla de que cuando me tuvieron como técnicos me porté bien como profesional".

El controvertido mediocampista no juega un partido oficial desde la derrota 2-0 de Racing frente a River en el Monumental del 10 de febrero, cuando tuvo un fuerte encontronazo con el entrenador y posteriormente fue separado del plantel. Tras aquel conflicto, Centurión pasó a entrenarse con la Reserva, pero también fue apartado del grupo luego de protagonizar una pelea con un juvenil. A pesar de esto, el jugador dice estar en buena forma: "Estoy entrenando con un profe, me siento bien en lo físico. Soy un privilegiado en ese sentido, no tengo problemas".

De sumarse a Toluca, Centurión se encontrará con un ídolo de River, con quien tuvo algún encontronazo cuando lo enfrentó con la camiseta de Boca: Jonatan Maidana.