Central Córdoba de Santiago del Estero: presente, historia, entrenador y plantel

El Ferroviario vivió un 2019 de ensueño luego de llegar a la final de la Copa Argentina y en 2020 busca terminar de salvarse del descenso.

Ningún santiagueño podrá olvidar lo ocurrido a lo largo del 2019, en el cual Central Córdoba puso a una provincia que parecía distante del fútbol en un lugar inmejorable. Porque a solo seis meses de su ascenso a la Superliga disputó la final de la Copa ante River y, a pesar de la derrota, puso su nombre en las primeras planas. Pero en 2020, el objetivo es ir por más.

El Ferroviario consiguió 18 puntos en su primer semestre en Primera y se posicionó cómodo en la lucha para salvarse del descenso, pero en la reanudación logró seis unidades claves sobre nueve en juego (1-0 a , 2-0 a y 0-2 ante el Millonario) y, así, ya sueña con continuar un año más en la máxima categoría. ¿Qué le queda? Boca en Santiago, Unión en Santa Fe, como local e Independiente en Avellaneda. A ello, además, habrá que sumarle los 11 encuentros por la Copa de la Superlia, en donde está ubicado en la Zona 1.

HISTORIA

Fundado el 3 de junio de 1919, el Ferroviario llega a su centenario en su máximo esplendor. Sin embargo, la primera vez que su nombre rompió las barreras de la provincia fue en 1967, cuando ingresó al flamante Torneo Nacional y el 15 de octubre le ganó 2-1 a Boca en La Bombonera, en la primera victoria de un equipo indirectamente afiliado a AFA en un torneo de la máxima categoría. Volvió al certamen en 1971 y nuevamente fue una piedra en el zapato del Xeneize, al empatar 1-1, como así también ante Estudiantes, tricampeón de América por esos años.

Tuvo que esperar hasta 1986, año de reestructuración del ascenso argentino, para ingresar al Nacional B luego de varios títulos de la liga santiagueña. Después de seis temporadas cayó al Argentino A, en 1996 cayó al Argentino B y a partir de allí se sucedieron ascensos y descensos entre la tercera y cuarta categoría del fútbol del interior, con una crisis que provocó una intervención que lo devolvió a la liga provincial. En 2014 logró volver a la B Nacional tras 22 años, pero apenas pudo mantenerse tres años. El Sapo Coleoni decidió quedarse como entrenador y de ahí en más todo fue crecimiento.

Central Córdoba ganó el Torneo Federal 2018 de forma arrolladora y mantuvo la base para jugar la PBN 2018-19, en la cual finalizó sexto y se metió en el octogonal final, en el cual eliminó a Platense, a Almagro y le ganó por penales la final a Sarmiento de Junín. Después de 48 años, el Ferro volvía a la máxima categoría y allí logró otro gran golpe, al vencer 4-1 a en el Nuevo Gasómetro y al llegar a la final de la tras eliminar a otros rivales más fuertes, como y Estudiantes.

EL ENTRENADOR

Gustavo Coleoni nació el 16 de agosto de 1968, literalmente, dentro del estadio de : su familia vivía debajo de una de las tribunas de La Boutique, donde su padre trabajaba como buffetero. De chico era tan bueno que la gente de la T iba un rato antes a los partidos para verlo hacer malabares con la pelota. Como Maradona. Sin embargo, el Sapito tenía un problema de crecimiento y sin un tratamiento de hormonas no podría desarrollar el físico necesario para ser futbolista. Como Messi. No es necesario aclarar que su historia no terminó como la de ninguno de los dos mejores de la historia.

A pesar de que la T se hizo cargo de las inyecciones que debía aplicarse para crecer, Coleoni nunca llegó a explotar su potencial. Si bien llegó a debutar en Primera, no logró asentarse y, tras pasar por clubes menores de Perú y , jugó en algunos equipos regionales de su Córdoba natal antes de retirarse con apenas 22 años. Para no alejarse de la pelota hizo el curso de entrenador y puso una escuelita de fútbol infantil, que dirigía al mismo tiempo que manejaba un taxi. Recién en 2005 le llegaría la chance de ser DT: tras coordinar las divisiones inferiores de Racing de Córdoba, el Sapito asumió al frente de la Academia y comenzó una carrera que lo llevaría por una decena de clubes en el Argentino A (su querido Talleres incluido) durante una década. Hasta que en 2015, con Santamarina de Tandil, logró el ascenso a la B Nacional.

Después de pasar por Ferro en 2016, a principio de 2017 se hizo cargo de Central Córdoba, que estaba muy comprometido con el Promedio. Y aunque en ese primer semestre no pudo mantener la categoría, el DT se quedó en el club: luego de sólo una temporada, a mediados de este año logró nuevamente el ascenso a Segunda tras ganar de manera invicta el Pentagonal Final del Federal A. Y en la 2018-19, la mencionada conquista del segundo ascenso a la Superliga, donde se muestra como un equipo duro ya no solo desde su localía, sino también fuera de casa.

PLANTEL COMPLETO

Central Córdoba cuenta con un plantel con muchos jugadores con pasado en clubes importantes de Primera. El arco es propiedad del Ruso Rodríguez, de pasado en Independiente; en el mediocampo está Marcelo Meli, ex-Boca y Racing, Gervasio Núñez, nacido en . Además, cuenta con cuatro con pasado en Europa: Matías Nani, que llegó a fichar en , Joao Rodríguez, que supo integrar las divisiones juveniles de , Cristian Chávez, quien tuvo un breve paso por , y Alexis Rolín, quien estuvo dos años en Catania -además de un préstamo en el Xeneize-.

Este es el plantel completo de Central Córdoba*:

Arqueros: Diego Rodríguez, Maximiliano Cavallotti, Leonel Caffaratti.

Defensores: Alexis Rolín, Jonathan Galván, Jonathan Bay, Matías Nani, Hugo Vera, Ismael Quilez, Marcos Sánchez, Oscar Salomón, Cristian Díaz, Francisco Manenti, Leonel Ferroni.

Mediocampistas: Agustín Allione, Cristian Vega, Mauro Barraza, Marcelo Meli, Gervasio Núñez, Franco Cristaldo, Matías Pato, Juan Galeano, Lisandro Alzugaray, Emanuel Romero, Santiago Gallucci, Emanuel Cuevas.

Delanteros: Cristian Chávez, Dany Cure Correa, Jonathan Herrera, Joao Rodríguez, Nicolás Miracco.

*En itálica, los futbolistas que llegaron en el mercado de pases de verano.