Centeno, tras vencer a Pérez Zeledón: "No podemos parpadear si queremos alcanzar el liderato"

Primera División de Costa Rica: El DT de Saprissa se fue contento tras el 1-0 como visitante, aunque reconoce que Alajuelense "está muy arrollador".

Saprissa hizo su trabajo este jueves y le ganó por 1-0 a Pérez Zeledón como visitante, para seguir así a seis puntos de Alajuelense en la tabla. Tras el partido, Walter Centeno, técnico de los Morados, destacó la importancia de la victoria que los mantiene todavía en la pelea por el primer puesto del Apertura.

"No podemos dar tregua, Alajuela está muy arrollador, solo han perdido un partido y nos han metido mucha presión. Siempre juegan primero y siempre nos llevan como nueve puntos. Eso es importante y es difícil, no es fácil seguir el paso ganador, pero hay que seguir, porque estamos de segundo y conscientes de que no podemos parpadear si queremos alcanzar el liderato", dijo Centeno en conferencia.

Además, hizo un análisis del encuentro ante los Guerreros del Sur: "Creo que es la primera vez que le gano en Pérez Zeledón, felicito a mis jugadores por esto. El partido mostró dos caras, en el primer tiempo tuvimos el control y manejamos el partido a nuestro antojo y posteriormente, en la segunda, entramos en transiciones rápidas, no hubo control, con muchas perdidas del balón por imprecisos y sacamos un buen resultado. Pérez no refleja es lo que está tabla, es un equipo competitivo".

"El fútbol nos premió con un balón parado, tuvimos nuestras opciones y no se concretaron. Lo importante es que estamos llegando y estamos dando la pelea", cerró.