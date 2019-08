Centeno: "Teníamos que hacer un partido perfecto"

El entrenador de Saprissa habló después del triunfo 2-1 sobre Alajuelense y destacó el rendimiento de sus jugadores.

Saprissa acabó con el invicto de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo Apertura tras vencerlo 2-1 el sábado en el Morera Soto. El entrenador del equipo morado, Walter Centeno, habló con la prensa después del partido y analizó el triunfo.

"Yo destaco casi todo el equipo. Y les dije en la charla que teníamos hacer un partido perfecto. Alajuela ha venido evolucionando. Quiero felicitar al colega. Alajuela ya no juega tan directo. Ha habido quejas, pero los jugadores quieren más de esta receta, que corre riesgos, que puede ganar en escenarios como este", declaró el técnico.

Y agregó: "Alajuela salió a presionar y es obvio que vamos a jugar hacia adelante. Hay que rescatar el esfuerzo porque lo han hecho bien. Barrantes jugó mucho entre líneas, con Venegas y Angulo, y sabíamos que nosotros por los costados somos fuertes; intentados tirarla rápido y provocar un mano a mano".

Por último, Centeno habló de las críticas de la afición. "Ellos siempre tienen un gran aprecio hacia mí. Solo me están exigiendo, como cuando era jugador, me exigían. Tienen derecho a ponerse bravos, en algún momento. No pasa nada: por siempre morados", concluyó.