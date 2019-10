Centeno se defiende: "No le he robado nada a nadie, no soy un delincuente"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa cree que puede dar vuelta el mal momento de su equipo en el Apertura.

Walter Centeno reconoce que Saprissa no está pasando un buen momento y que los hinchas morados quieren ver triunfos cuanto antes. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles ante Cartaginés, el entrenador aseguró que está tranquilo y se defendió de las críticas.

"Yo nunca me voy a esconder. Cuando gano y cuando pierdo hago mi vida normal. Voy y me tomo mi café. Puedo salir con mi esposa y con mi hijo a un restaurante porque no le he robado nada a nadie. No soy un delincuente. Estoy trabajando para una institución, sé la responsabilidad y sé que a veces a la gente no le gusta perder, pero esto es un deporte en el que debemos ser lo suficientemente maduros para aceptar las derrotas, las victorias y los empates", dijo Paté.

Y agregó: “Las derrotas duelen y las tengo muy ahí ¿Cómo me quito esta resaca? Ganando. Aquí es ganar. Si hay algo que podemos hacer es que siempre podemos hacerlo mejor y retomar las cosas para tratar de sacar la victoria”.

Por otro lado, el DT de Saprissa destacó la calidad de sus tres arqueros, Alejandro Gómez, Aarón Cruz y Kevin Briceño, a pesar de los comentarios negativos que han recibido este campeonato: "Yo tengo tres porteros buenos, sépalo. Y tengo un excelente profesional como Roger Mora. Tal vez se ha atacado mucho a los porteros pero es un juego muy claro. Si no se presiona, los de atrás sufren, todo es uno solo. Todos tenemos que meternos en un solo saco porque cuando ganamos somos un equipo pero también somos un equipo en los momentos difíciles. Saprissa es una familia".

Por último, se refirió a la posible llegada de Mauricio Wright al cuerpo técnico: "Él es amigo mío. No puedo hablar de especulaciones, se ha hablado mucho. Hasta que no hable con Víctor que es el nuevo gerente y busquemos lo mejor no puedo decir nada".