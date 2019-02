Centeno no quiere especular ante Tigres: "Meternos atrás es peligroso"

Primera División de Costa Rica: El DT de Saprissa se mostró confiado de cara al duelo de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Tras ganar por 1-0 como local en el partido de ida, Saprissa buscará liquidar la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando se vuelva a medir este martes ante Tigres en México. En la previa, el técnico de los Morados, Walter Centeno, aseguró que su equipo no debe especular con el resultado y meterse atrás, sabiendo que un gol a su favor los ayudará a quedar muy cerca de los cuartos.

"Sabemos que llegar y meternos atrás es peligroso, los primeros 15 minutos son vitales para que los jugadores tomen confianza y luego intentar golpear, sorprender, administrar el partido y tener el balón", dijo Centeno en conferencia.

Además, describió sus sensaciones antes del duelo: "Estoy muy emocionado, deseando que arranque el partido, estoy como si fuera a jugar, las sensaciones son muy similares, con mucha adrenalina, el grupo está con mucho entusiasmo, sabemos que será un partido sumamente difícil, bonito y desafiante".

"Estamos muy bien, los jugadores están descansados, no hay ninguna queja, los he notado tranquilos, eso me da mucha confianza, son jugadores que están acostumbrados a la presión, sé que harán un buen partido", explicó..

Por último, se refirió a la ausencia de la figura de tigres, el delantero francés André-Pierre Gignac: "Tengo respeto por todos, si no tienen a su centro delantero es problema de ellos. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene muchas figuras y que ha marcado tendencia en el futbol mexicano, aquí no hay nada de confianza, al jugador que lo reemplace lo vamos a cuidar igual como si fuera Gignac".