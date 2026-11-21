Cómo ver el Celta Fortuna vs Real Valladolid con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

El Celta Fortuna recibe al Real Valladolid en el Abanca Balaídos de Vigo en un partido de Segunda División que enfrenta a un filial en apuros con un equipo que llega con una dinámica reciente positiva.

El Celta Fortuna de Fredi Alvarez ocupa el 17.º puesto de la clasificación y atraviesa un mal momento: ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga. En el más reciente cayó por 1-0 ante el Albacete, y ha encajado muchos goles en sus últimos encuentros.

El Real Valladolid llega en mejor situación y ocupa el 12.º puesto de la clasificación de Segunda División. El equipo de Fran Escriba encadenó dos victorias ligueras ante el Sporting de Gijón y el Leganés antes de perder por 0-1 frente al Castellón en su último partido.

El Valladolid ha demostrado que puede marcar fuera de casa: anotó dos goles en el campo del Sporting de Gijón y tres en el del Leganés en dos victorias consecutivas como visitante. Esa producción ofensiva le dará confianza de cara a su visita a Vigo.

Los resultados del Celta Fortuna en casa ofrecen pocos motivos para la tranquilidad. Una derrota por 5-1 ante el Girona en este estadio a principios de temporada puso de manifiesto las debilidades defensivas que Alvarez aún no ha logrado resolver.

Tanto la posición en la tabla como el estado de forma reciente favorecen al Valladolid, aunque los filiales pueden ofrecer resultados imprevisibles ante su afición.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de Segunda División.

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