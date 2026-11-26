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El Bournemouth mantuvo su pleno de victorias en la Europa League al imponerse por 2-1 al Celta de Vigo pese a jugar más de una hora con diez jugadores. Los ajustes tácticos desde el banquillo fueron decisivos para que los visitantes remontaran en España.

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Este encuentro de la Europa League ofreció un interesante contraste entre el dominio territorial y la eficacia en las transiciones. El Celta de Vigo llegaba con la necesidad de dar impulso a su campaña europea y apostó por un modelo basado en la posesión para estirar el bloque del Bournemouth y aprovechar los espacios entre el centro y las bandas. Su planteamiento se apoyaba en una circulación paciente del balón para sacar de posición a los centrocampistas visitantes y abrir vías hacia su referente creativo, Iago Aspas.

El Bournemouth, por su parte, llegaba con la confianza de un equipo que había ganado todos sus partidos. Su objetivo táctico era mantener un bloque medio compacto y salir con rapidez al contraataque.

El partido dio un vuelco en la primera parte, cuando Bafodé Diakité fue expulsado en el minuto 23. Los visitantes se vieron obligados a defender muy atrás y necesitaron una enorme disciplina táctica y un gran esfuerzo físico para resistir.

El planteamiento táctico del Celta de Vigo

El Celta de Vigo dispuso un 3-4-3 que pasaba a ser un 3-2-5 en las fases largas de posesión. Con Marcos Alonso como principal encargado de hacer avanzar el balón desde atrás, con 90 pases acertados, el Celta buscó dominar el carril central. Sus acciones de presión se activaban con mucha agresividad: en cuanto los laterales del Bournemouth recibían el balón, los carrileros celestes, Sergio Carreira y Javi Rueda, saltaban para cerrarles la salida arriba.

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En la elaboración, el Celta se centró en acumular jugadores en la banda derecha para generar espacio a Iago Aspas, que actuaba como organizador con libertad de movimientos. La fórmula dio resultado en el minuto 19, cuando Aspas marcó tras una jugada nacida de la capacidad del Celta para desordenar la línea defensiva del Bournemouth.

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En defensa, mantuvo la línea adelantada para reducir los espacios y confió en sus tres centrales para controlar los balones largos. Sin embargo, pese a tener el 65 % de la posesión y realizar 20 disparos, le faltó contundencia en el último tercio para sentenciar el partido. A menudo optó por lanzamientos lejanos de escasas posibilidades en lugar de penetrar por el centro del área del Bournemouth.

El planteamiento táctico del Bournemouth

El Bournemouth comenzó con un equilibrado 4-4-2, pero la expulsión de Bafode Diakite en el minuto 23 le obligó a pasar a un 4-4-1 y, finalmente, a un 5-3-1 defensivo. La prioridad táctica pasó a ser la compacidad entre líneas. Antonio Silva destacó en esa labor de resistencia: registró 13 intervenciones defensivas y ganó nueve duelos para proteger al guardameta, Michele Di Gregorio.

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Tras la expulsión, apenas elaboró jugadas y recurrió a balones que evitaban por completo el centro del campo. Retrasó el inicio de la presión hasta el borde de su tercio defensivo, dejó avanzar al Celta y buscó salidas fulgurantes. Pese a tener solo el 35 % de la posesión, el Bournemouth mantuvo una gran eficacia.

Se apoyó en los balones a balón parado y en transiciones puntuales para generar sus ocasiones más valiosas. Su pragmatismo quedó reflejado en los disparos: seis de sus diez intentos fueron a portería, en marcado contraste con la falta de acierto del Celta.

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El duelo táctico

La principal batalla táctica enfrentó la circulación del Celta de una banda a otra con los desplazamientos laterales del bloque del Bournemouth. Durante buena parte de la primera mitad, los cambios de orientación rápidos dieron resultado al Celta y sembraron dudas entre los centrocampistas de banda visitantes. Sin embargo, a medida que avanzó el encuentro, el Bournemouth ajustó la distancia entre sus líneas defensivas y cerró el espacio entre el centro del campo y la línea de cuatro defensas donde Aspas suele destacar.

El desequilibrio que acabó decidiendo el partido fue el que se produjo entre la línea defensiva adelantada del Celta y los jugadores de refresco del Bournemouth en las transiciones. Pese a estar en inferioridad numérica, la capacidad del Bournemouth para imponerse en los duelos individuales, con 56 ganados frente a los 34 del Celta, le permitió iniciar contraataques desde atrás.

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La firmeza de los visitantes en las disputas les dio la base para lanzar el contraataque que desembocó en el gol de la victoria. El Celta se impuso en volumen estadístico, pero el Bournemouth ganó la batalla de la eficacia y la presencia física en ambas áreas.

Los ajustes durante el partido

Una serie de cambios proactivos desde el banquillo del Bournemouth marcó el encuentro. En el descanso, Tyler Adams entró por Justin Kluivert para reforzar el centro del campo y proteger mejor a una defensa mermada. Más tarde, la entrada de Rayan por Amine Adli en el minuto 68 aportó la velocidad necesaria para explotar una línea defensiva del Celta cada vez más adelantada en su búsqueda del gol. El tanto de Rayan en el minuto 78 fue la ejecución perfecta de ese plan.

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El técnico del Celta, Claudio Giraldez, intentó contrarrestarlo dando entrada a Williot Swedberg y Ferran Jutglà en el minuto 74. Swedberg tuvo un impacto importante y puso a prueba la portería del Bournemouth en varias ocasiones, pero los visitantes respondieron con la entrada de Adrien Truffert para pasar a una defensa de cinco y cerrar los carriles exteriores. El Celta acabó recurriendo a un 3-2-5 más directo que le dejó varios disparos bloqueados y ocasiones desaprovechadas, porque la acumulación de jugadores del Bournemouth en defensa resultó impenetrable. La capacidad del Bournemouth para seguir amenazando al contraataque incluso mientras defendía en bloque bajo obligó al Celta a mantener al menos dos defensas atrás, lo que le impidió volcar a todos sus jugadores en ataque.

En última instancia, la mejor organización defensiva del Bournemouth y su eficacia al contraataque resultaron más efectivas que el ataque del Celta de Vigo, basado en acumular llegadas. Pese a la temprana expulsión de Diakité, la capacidad de los visitantes para adaptar su dibujo y ganar la batalla física en el centro del campo les permitió aprovechar que el Celta no transformó su dominio territorial en ocasiones claras. Los goles de Álvaro Rodríguez y Rayan, ambos fruto de transiciones resueltas con eficacia y de la presión ejercida a balón parado, subrayaron una lección táctica de resistencia en inferioridad numérica.