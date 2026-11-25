Cómo ver el Celta de Vigo vs. AFC Bournemouth con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tenga los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Abanca Balaidos

El Celta de Vigo recibe al AFC Bournemouth en el estadio Abanca Balaídos de Vigo, en un partido de la fase liga de la Europa League.

Los dos equipos llegan en situaciones muy distintas. El Celta ocupa el 27.º puesto de la tabla, mientras que el Bournemouth es segundo.

El equipo de Claudio Giraldez perdió 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el sábado. Con ese resultado, suma tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

En esa racha hubo una clara nota positiva: el Celta ganó 5-0 a domicilio al Salamanca en la Copa del Rey el 13 de noviembre.

El Bournemouth de Marco Rose ha mostrado mucha más regularidad. El sábado venció 2-0 al Nottingham Forest en la Premier League y encadenó su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.

La racha incluye un triunfo por 3-1 a domicilio ante el Sparta Praga en esta competición y una victoria por 3-0 frente al Aston Villa en la Carabao Cup. El Bournemouth solo ha encajado dos goles en esos cinco partidos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido, desde la hora de inicio hasta las novedades de los equipos y su estado de forma.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Celta de Vigo vs. Bournemouth. Los datos del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

Novedades de los equipos y plantillas