Celebró la victoria del Arsenal ante el Liverpool: Gravenberch desata una tormenta de ira en Anfield

El neerlandés Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, recibió duras críticas por parte de la afición de su equipo, después de que interactuara con una publicación del neerlandés Jurriën Timber, defensa del Arsenal, en la que este último celebraba la victoria sobre el Liverpool, en un incidente que generó polémica entre los seguidores del club inglés.

El diario británico "The Sun" informó de que a Gravenberch le gustó la publicación de Timber, quien compartió una fotografía junto al argentino Alexis Mac Allister, tras la victoria que el Arsenal logró sobre el Liverpool por un gol a cero, dentro de las competiciones de la Premier League.

El defensa del Arsenal acompañó la fotografía con un comentario festivo en el que dijo: "¡Orgulloso del equipo! Disfrutad de esta victoria, gunners", pero la interacción de Gravenberch con la publicación no pasó desapercibida, ya que varios seguidores del Liverpool expresaron su enfado, llegando uno de los usuarios a pedir que se tomaran medidas disciplinarias contra el jugador, antes de que el "me gusta" fuera eliminado posteriormente.

La relación entre Gravenberch y Timber se remonta a la etapa en la que jugaron juntos en el Ajax de Ámsterdam, además de coincidir en la selección de los Países Bajos, lo que explica los vínculos personales entre los jugadores, a pesar de encontrarse actualmente en dos equipos que compiten en el panorama inglés.

El incidente llegó en un momento difícil para el Liverpool, que sufrió una derrota en su estadio ante el Arsenal, su primera derrota en casa frente a los gunners en 14 años, cayendo al quinto puesto de la tabla de clasificación de la liga con 15 puntos, tras lograr solo 4 victorias en los primeros 9 partidos.

Las cifras ofensivas aumentaron la intensidad de las críticas, después de que el Liverpool fuera incapaz de realizar un solo disparo a puerta, a pesar de alinear un tridente ofensivo de alto coste, formado por Florian Wirtz, Bradley Barcola y Alexander Isak, mientras que el alemán Kai Havertz marcó el único gol del partido para el Arsenal.

El partido también vio la ausencia de Gravenberch, que permaneció en el banquillo durante los noventa minutos, al preferir el técnico en su lugar al joven Toni Nwaneri junto a Mac Allister en el centro del campo, a pesar de que el jugador neerlandés había sido titular en 7 partidos durante la temporada.

Por el contrario, el Arsenal aprovechó su victoria para superar al Manchester City y colocarse al frente de la tabla de clasificación de la Premier League, mientras aumenta la presión sobre el Liverpool y su entrenador Andoni Iraola, ante el bajón de resultados y la polémica que algunas actitudes de ciertos jugadores han generado entre la afición.