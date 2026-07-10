Celebración polémica tras el partido de Egipto... La FIFA se niega a sancionar a Argentina pese a la infracción del reglamento

Según varios medios, la FIFA no sancionará a Argentina pese al cántico sobre las Malvinas tras ganar 3-2 a Egipto en octavos del Mundial 2026.

Según RMC, citando al Daily Mail, la FIFA ha decidido no imponer sanciones pese a que su reglamento prohíbe lemas o cánticos políticos.

El cántico, que modificaba la estrofa de la canción “Muchachos” sobre la final de 2022, generó polémica tras la victoria sobre Egipto.

Tras avanzar a cuartos, la cuenta oficial difundió un video del vestuario donde el plantel cantaba una versión adaptada de «Muchachos», tema ligado al título mundial de 2022.

La cuenta oficial lo acompañó con la frase: «Aprended la lección… así canta la escuadra de Scaloni».

El cántico mencionaba a Diego Maradona y a Lionel Messi, además de a las Islas Malvinas, territorio en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

En la letra se escucha: «Por las Malvinas, por Diego y por el último Mundial de Leo (Messi)... Quiero ver brillar la cuarta estrella en la camiseta».

También recordaban «la copa que le robaron a Maradona», en alusión al Mundial de 1994, cuando el astro fue expulsado por dopaje.

Una referencia a un conflicto histórico

La mención a las Malvinas, no la de Maradona, generó más polémica, pues Argentina y Reino Unido se enfrentaron en 1982 en un conflicto de 74 días que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos.

Para la prensa británica, mencionar el tema en un cántico festivo durante un torneo de la FIFA es un mensaje político que viola el reglamento de la federación.

La FIFA se mantiene firme en no sancionar a Argentina

Aunque el reglamento de la FIFA prohíbe lemas o cánticos políticos, el «Daily Mail» asegura que no habrá sanción.

La FIFA se ha negado a comentar, pero no planea abrir un procedimiento disciplinario contra la campeona.

La posible eliminatoria contra Inglaterra podría reavivar el debate.

La polémica podría resurgir si ambos equipos alcanzan las semifinales.

Inglaterra se mide a Noruega y Argentina a Suiza en cuartos; los ganadores se verían en semifinales.