El club inglés del Liverpool vive un momento de gran fascinación tras el asombroso arranque de su nuevo fichaje, el joven defensor francés Jérémie Jacquet «21 años», al que incorporó procedente del Rennes francés para ser la opción de futuro y el sustituto directo de Ibrahima Konaté.

Konaté se marchó al Real Madrid, en una operación de traspaso gratuita, el pasado verano, después de ofrecer un nivel destacado con el Liverpool en la Premier League.

No pasaron más que unas pocas semanas hasta que llovieron los elogios de la prensa local de Liverpool en celebración del excepcional nivel de Jacquet.

El diario Liverpool Echo elogió el sereno rendimiento del joven defensor, señalando que fue uno de los pocos jugadores que abandonaron el estadio de Anfield con la cabeza alta tras el partido del pasado sábado ante el Fulham.

Y añadió el diario: «Lo más destacado de Jacquet es su calma. Adaptarse con tanta facilidad dentro de un equipo que atraviesa una fase de transición y sustituir a Ibrahima Konaté es un logro notable para un jugador que cumplió sus 21 años este verano».

Y afirmó: «Es mucho mejor que Konaté cuando tenía la misma edad, y por lo que hemos visto, tiene todos los ingredientes para ser un gran jugador».





En el mismo sentido, la cadena This is Anfield afirmó que Jacquet no se limitó a impresionar a todos con sus sólidas cualidades defensivas, sino que aportó contribuciones ofensivas que superaron a las que ofreció la pareja del centro del campo, Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai.

La cadena explicó que el defensor francés mostró temple y una gran calma al conducir el balón, algo de lo que el equipo carecía con Konaté, lo que lo convierte en un elemento imprescindible en el once del Liverpool.