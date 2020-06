Celades: “No he presentado mi dimisión en el Valencia ni la pienso presentar”

Celades, entrenador del Valencia, negó que tenga la intención de dimitir y que exista problema alguno con Maxi tras una semana tensa para los ché.

Albert Celades compareció ante los medios en la previa del derbi valenciano ante el Villarreal donde los ché necesitan ganar sí o sí para aferrarse a los puestos europeos y para calmar las aguas que bajan revueltas en la capital del Turia tras destaparse el enfrentamiento en el vestuario entre técnico y varios jugadores (Maxi, Guedes y Sobrino).

Celades aseguró que “el tema de Maxi se arregla en el vestuario. Cuando pasa algo se debe arreglar dentro y así tiene que ser. Entre Maxi y yo está todo muy bien”.

Al ser preguntado por una posible dimisión tras los últimos malos resultados, fue tajante: “Ni he presentado la dimisión ni la pienso presentar. No temo por mi puesto para nada. Estoy focalizado en el partido. Venimos de un partido duro y con poco descanso”.

Se siente respaldado por los jugadores

En un vestuario revuelto y en un club en una temporada con cambio de entrenador y resultados titubeantes ha hecho que Celades esté en el ojo del huracán en determinados momentos. Preguntado al respecto afirmó que “siempre me he sentido muy respaldado por los jugadores. Siempre nos han ayudado. Me he sentido respaldado y respetado por los jugadores y por el club”, antes de volver a reincidir en que “repito que no voy a dimitir, voy a estar luchando hasta el final”.

Sin reproches para los jugadores

Por último afirmó que “los jugadores están muy curtidos en muchas cosas. Tenemos un grupo bueno, sano y unido que está desenado competir mañana. Estoy en un cargo de mucha responsabilidad por la dimensión del club. Lo llevo con bastante normalidad. En un club tan grande siempre pasan muchas cosas. Intentamos convivir con ellas. No tengo ningún reproche para los jugadores".