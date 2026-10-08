El esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha definido su postura sobre presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIFA y competir con Gianni Infantino.

El diario Mundo Deportivo informó de que Ceferin anunció su deseo de presentarse a un nuevo mandato en la presidencia de la UEFA, alejándose así de las elecciones a la presidencia de la FIFA.

Ceferin había asegurado en febrero de 2024 que no continuaría en su cargo después de febrero de 2027, pero se desdijo de su postura.

Ceferin afirmó, durante el programa para altos directivos que se celebra en la capital alemana, Berlín, que se presentaría a un último mandato en la presidencia de la UEFA.

Ceferin asumió la presidencia de la UEFA en 2019, de modo que habrá cumplido 8 años en su cargo. Alcanzar este periodo representaba, según la normativa anterior, el límite máximo que le impedía continuar, pero la última modificación de los estatutos de la UEFA le permite permanecer 4 años adicionales.

Ceferin dispone todavía de algunos meses para presentar oficialmente su candidatura. Según lo que la UEFA comunicó a las federaciones miembro durante la presente semana, la fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 22 de enero.

Está previsto que el quincuagésimo congreso ordinario de la UEFA se celebre el 22 de abril en Astaná, y durante ese congreso se anunciará la elección del nuevo presidente, que ocupará el cargo durante los próximos cuatro años.

Durante la reunión no se ha anunciado hasta ahora si la UEFA presentará un candidato alternativo a Gianni Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el próximo 18 de marzo, teniendo en cuenta que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 18 de noviembre.