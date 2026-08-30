Cedric Hatenboer regresará a la Eredivisie, según ha informado Voetbal International. El centrocampista está a punto de dejar el Anderlecht y volver al Sparta Rotterdam, que pagará un millón de euros (sin contar bonus) a Bruselas.

Hatenboer despuntó en el Excelsior, donde se labró un nombre como uno de los centrocampistas más prometedores de la Eredivisie. Los grandes clubes de Países Bajos se interesaron por sus servicios, pero finalmente en enero de 2025 eligió al Anderlecht.

Hatenboer pudo terminar la temporada en el Excelsior, tras lo cual cruzó la frontera. El futbolista quedó rápidamente relegado en el club grande belga y finalmente nunca llegaría a debutar con el primer equipo.

El rotterdamés no pasó de cinco partidos con el equipo filial del Paars-Wit. El diestro de 21 años, que tiene contrato hasta mediados de 2029, fue cedido en enero de 2026 al Telstar hasta el final de la temporada.

En Velsen-Zuid se convirtió prácticamente de inmediato en una pieza fija. Tras diecisiete partidos con el conjunto de Holanda Septentrional, regresó al Anderlecht, donde no tenía futuro.

El Sparta no es en absoluto terreno desconocido para Hatenboer, que pasó allí 3,5 años en la cantera repartidos en dos etapas. A través del Alphense Boys y el Feyenoord, acabó en 2022 en el Excelsior.

Hatenboer ya ha pasado el reconocimiento médico y firmará en breve un contrato hasta mediados de 2030.