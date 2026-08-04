El Paris Saint-Germain anunció oficialmente la cesión de su joven jugador tunecino Khalil Ayari a las filas del Dunkerque, que milita en la segunda división francesa, por una temporada, sin opción de compra.

El internacional tunecino de 21 años, que representó a su país en el Mundial 2026, había finalizado recientemente la pretemporada con el primer equipo del Paris Saint-Germain.





Tras incorporarse al Paris Saint-Germain en 2025 procedente del Stade Tunisien, Khalil Ayari se unió a la academia juvenil del club parisino, según recogió el comunicado oficial del Paris Saint-Germain.

El joven jugador zurdo nació en 2005 y pronto destacó gracias a sus habilidades técnicas y a su capacidad para marcar diferencias en ataque. Su destacado rendimiento le permitió llegar cedido al Paris Saint-Germain al inicio de la temporada 2025-2026, con opción de compra.

Al final de ese primer año con el club de la capital, el Paris Saint-Germain ejecutó la opción de compra del joven delantero, que firmó un contrato permanente con el equipo francés a partir del 1 de julio de 2026.

Khalil Ayari inició su trayectoria internacional con las selecciones juveniles de Túnez antes de integrarse progresivamente en la selección absoluta, donde recibió su primera convocatoria en junio de 2025, antes de disputar con Túnez el Mundial 2026.







