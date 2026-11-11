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La Confederación Asiática de Fútbol zanjó la polémica sobre el destino del aplazado encuentro entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League Elite de Asia, después de anunciar oficialmente una nueva fecha para su disputa.

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La confederación continental fijó el próximo domingo 27 de diciembre como fecha para disputar el partido en el estadio "Al-Awwal Park" de Riad, con inicio a las siete de la tarde, después de que estuviera previsto que ambos equipos se enfrentaran el pasado lunes 26 de octubre, según lo publicado por el diario Arriyadiyah este miércoles al mediodía.

La anterior decisión de aplazamiento llegó después de que la delegación del Al-Wasl emiratí no pudiera viajar a Riad para disputar el encuentro en su fecha original, en medio de informes que hablaron de dificultades relacionadas con los preparativos del viaje del equipo al reino. La decisión provocó reacciones de enfado en los círculos deportivos saudíes, sobre todo porque el partido estaba previsto en el campo del Al-Nassr, que se preparaba para recibir a su rival negando la existencia de cualquier impedimento, según sus responsables.

Entonces, la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado tras la decisión de aplazamiento, en el que afirmó que todas las condiciones y preparativos estaban dispuestos para recibir a la delegación del Al-Wasl con normalidad, en referencia a la disposición de la parte saudí para acoger el partido y a la ausencia de cualquier obstáculo que impidiera la llegada del equipo emiratí y la disputa del encuentro en su fecha fijada.

Después de eso, el Al-Nassr inició sus pasos oficiales para dar seguimiento a las circunstancias del aplazamiento, ya que el diario saudí "Arriyadiyah" reveló, con anterioridad, que el club envió una carta a la Confederación Asiática de Fútbol, en la que exigió que se aclararan las razones en las que se basó la decisión de no disputar el partido en su fecha, junto con la presentación de los documentos que respaldan su postura respecto a los preparativos para recibir a la delegación del equipo emiratí.

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El club saudí adjuntó a su carta los documentos que acreditan que obtuvo los permisos de aterrizaje y las aprobaciones oficiales necesarias para recibir el avión del Al-Wasl en Riad, y el expediente incluyó también el número del vuelo del avión privado que el club emiratí había enviado previamente, antes de cambiar su decisión sobre viajar a la capital saudí, según lo informado por el diario.

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El movimiento del Al-Nassr no se detuvo en la petición de aclaraciones, ya que afirmó su intención de seguir adelante con todos los procedimientos legales disponibles, para proteger sus derechos y reclamar los puntos del partido, en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol.

El Al-Nassr ocupa el séptimo puesto en la tabla de clasificación del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la élite, con 6 puntos en su casillero, tras lograr dos victorias por una derrota. El Al-Wasl llega en el undécimo puesto con 3 puntos, después de ganar una vez y encajar dos derrotas.

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El duelo de diciembre tiene importantes cálculos competitivos, ya que el Al-Nassr necesita sumar nuevos puntos que apuntalen su posición en el camino hacia la clasificación, mientras que el Al-Wasl busca un resultado que reavive sus esperanzas de alcanzar la siguiente fase, con la competencia cada vez más intensa por los ocho puestos reservados a los clubes del Oeste en las rondas eliminatorias. En el momento en que la fecha del encuentro ya está fijada, la reclamación del Al-Nassr de sus puntos sigue en pie, a la espera de lo que depare el desenlace de los procedimientos que ha iniciado ante las instancias competentes.

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