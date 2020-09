Cecilio Domínguez apuntó y disparó: "Cualquier lugar es mejor que Independiente hoy"

El exjugador del Rojo rompió el silencio para destrozar a la dirigencia del Rojo y hasta habló irónicamente de los silbidos que recibía.

Cecilio Domínguez fue uno de los tantos jugadores que decidieron librar una batalla contra la dirigencia de Independiente. Unos pocos decidieron acordar su continuidad, pero la mayoría eligió marcharse como consecuencia de las abultadas deudas y hasta en algunos casos estuvo muy cerca de llegar a la vía judicial. Y entre los más radicalizados, Cecilio Domínguez fue quien explotó.

"Cualquier lugar es mejor que Independiente hoy. Lo único que quería era salir de ahí". Con esa frase, el enganche resumió su estadía en Avellaneda, en la entrevista brindada a 90 minutos de fútbol, en ESPN. Y dejó claro que "nunca tuve un trato con la dirigencia, fue lamentable. Deja mucho que desear que no estén ahí, que no cumplan con los jugadores, que no cumplan a la palabra. No me cumplieron a mí ni a nadie".

De todas maneras, no se guardó la autocrítica y analizó que "lo mío fue malo, soy consciente de eso. Dejé mucho que desear, también todo el equipo. Si no ganamos los partidos fue por algo y eso se vio a la luz".

Y respecto al club y sus hinchas, resaltó que "le agarre un cariño gigante, me encantó. Me llevo un lindo recuerdo", ironizando con que "hasta llegué a extrañar a la gente que me silbaba en la cancha en estos meses". De todas maneras, respecto al rechazo que sintió de parte de los hinchas, aseguró que "no se dan cuenta lo que hace silbar. Se quedaron en la historia de Bochini que ganó todo, entonces era un infierno".

Por último, el paraguayo que pasó a Austin FC pero jugará en Guaraní hasta fin de año, negó haber recibido el llamado de Román pero "ojalá lo hubiera hecho, si en su momento me llamaba no dudaba. Me encantaría jugar en Boca".