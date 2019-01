Cech, Terry y los jugadores que se han retirado en la temporada 2018-19

Estos son los futbolistas que han dicho adiós y han colgado las botas en esta temporada.

La lista de futbolistas retirados en esta temporada 2018-19 empezó con Agirretxe, quien anunciaba a finales de agosto que no continuará al no haberse recuperado de la última lesión sufrida, justo el mismo día era Roberto Trashorras era el que también lo anunciaba, al igual que el estadounidense Clint Dempsey. En septiembre era Fernando Navarro, ex del Sevilla y Barcelona, el que se marchaba. Para octubre eran dos ilustres de la zaga los que entonaban su adiós, John Terry y Nicolás Burdisso. Mientras que Cassano sorprendía con su carta de despedida. Para noviembre, en la lista han entrado varios internacionales claves en sus respectivos países, como Van der Vaart, Arshavin, Joe Cole y Robbie Keane.

2019 arrancaba con el anuncio del adiós de Cech al término de la temporada 2018-19.

TEMPORADA: 2018-19 | Agirretxe | Nacimiento: febrero de 1987 | España

Roberto Trashorras | Nacimiento: febrero de 1981 | España

Clint Dempsey | Nacimiento: marzo de 1983 | Estados Unidos

Guilherme Siqueira | Nacimiento: abril de 1986 | Brasil

Fernando Navarro | Nacimiento: junio de 1982 | España

John Terry | Nacimiento: diciembre de 1980 | Inglaterra

Nicolás Burdisso | Nacimiento: abril de 1981 | Argentina

Antonio Cassano | Nacimiento: julio de 1982 | Italia

Rafael van der Vaart | Nacimiento: febrero de 1983 | Países Bajos

Andréi Arshavin | Nacimiento: mayo de 1981 | Rusia

Joe Cole | Nacimiento: noviembre de 1981 | Inglaterra

Robbie Keane | Nacimiento: julio de 1980 | República de Irlanda

Petr Cech | Nacimiento: mayo de 1982 | República Checa