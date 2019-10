Ceballos matiza sus palabras sobre su marcha del Madrid: “Mi objetivo es triunfar allí”

Dani Ceballos quiso matizar sus palabras en las que aseguraba que “había acertado yéndome del y no me arrepiento”, y lo hizo en una entrevista en Radio Marca.

“Mis palabras se malinterpretaron. Cuando no juego no disfruto. Estos dos años he aprendido mucho del Rea Madrid pero ahora estoy disfrutando. Nunca pensé en irme traspasado. Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid. Voy a luchar por cumplir mi sueño".

Ceballos responde a cómo ve la situación de Odegaard, otro futbolista que pertenece al Real Madrid pero que está cedido en la donde triunfa.

El jugador del aprovecha la ocasión para lanzar un mensaje a la que fuera su afición antes de recalar en el Real Madrid y pide disculpas a quien se sintiera ofendido.

" Me gustaría que volviese a quererme la afición del Betis . Si alguna vez les molestó algo que hiciese mal aprovecho para pedirles perdón. Actúe con el corazón, el Betis es el club que me dio la oportunidad de crecer, tengo que darle las gracias por lo que hizo por mi".

Desvela que su deseo sería poder disputar la 2020 así como los JJ.OO. de Tokio, algo que apenas se juega con diez días de diferencia y que le haría quedarse sin vacaciones y perderse parte de la pretemporada.

"Es algo que posiblemente no vuelva a jugar en la vida. He hablado con gente de la Federación que sabe que me gustaría ir, estaría encantado. Quiero ir a los Juegos y a la Eurocopa. A mí me da igual no tener vacaciones, tengo 23 años y ya descansaré cuando sea mayor".