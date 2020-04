Ceballos manda agradecimiento a aficionados

El futbolista de Leones Negros dedicó unas palabras a los aficionados.

Luego de haber celebrado un año más de vida, Marvin Ceballos dedicó un mensaje a los aficionados por las muestras de afecto en medio de la crisis que afecta al futbol mexicano.

“¡MUCHAS GRACIAS! Gracias Dios por un año maravilloso que me has permitido vivir y por este nuevo año que comienza, Todo te lo debo a ti!”, dedicó Ceballos, quien no ha podido volver a las canchas por la terminación del Clausura 2020 del Ascenso en .

El futuro de Marvin es incierto pues se encontraba con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y directivos en México decidieron dar por terminado el torneo actual y cancelar el ascenso para crear una Liga de Desarrollo.