Cómo ver el CD Guadalajara vs Cruz Azul con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 17 22 nov 2026 - 18:07 Estadio Akron

El CD Guadalajara recibe al Cruz Azul en el Estadio Akron de Zapopan en un partido del Apertura de la Liga MX con mucho en juego en ambos extremos de la tabla.

Chivas ocupa la tercera posición del Apertura bajo la dirección de Gabriel Milito y llega a este partido tras una buena racha que incluye victorias ante Atlante, Monterrey y Necaxa. Su último encuentro terminó con un empate 1-1 en casa frente a León, un resultado que habrá frenado parte del impulso adquirido durante esa serie de triunfos.

El Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, llega como líder del Apertura y en un momento de forma excepcional. La Máquina ha ganado sus últimos cinco partidos de la Liga MX de forma consecutiva, con 13 goles a favor y solo siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 a domicilio ante Tigres, una actuación que reafirmó sus credenciales en lo más alto de la tabla.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade aún más interés a la cita. El Cruz Azul ha ganado tres de los últimos cinco duelos, mientras que Chivas todavía no ha logrado vencer a su rival en sus recientes enfrentamientos de Liga MX. La última vez que se vieron las caras en el Estadio Akron, Chivas cayó por 1-2 en mayo de 2026.

Para Chivas, una victoria en casa reduciría la distancia con el Cruz Azul y reforzaría sus aspiraciones de alcanzar la Liguilla. Para el Cruz Azul, un resultado positivo consolidaría su posición en lo más alto.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Chivas vs Cruz Azul.

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