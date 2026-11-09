El Barcelona le dio la vuelta al marcador frente al Atlético de Madrid para lograr una valiosa victoria por 2-1 en el estadio Metropolitano, la noche del domingo, después de que Fermín López marcara dos goles, lo que permitió al conjunto catalán mantener el liderato de LaLiga.

Sin embargo, Raphinha vivió una noche frustrante ante el equipo del técnico Diego Simeone, pues tuvo dificultades para dejar su huella ofensiva, después de que los defensas del Atlético lograran limitar su influencia y neutralizar su peligrosidad.

El sitio Sports Mole señaló que Raphinha recibió una valoración negativa en la mayoría de los medios españoles, ya que dos periódicos le otorgaron 5 puntos sobre 10, mientras que otro medio le concedió un 6 sobre 10, pese a elogiar su presión sobre el rival y su esfuerzo dentro del campo.

El periódico El Nacional fue uno de los más críticos con Raphinha, al que otorgó un 5 sobre 10 por su desaparición durante el encuentro.

Por su parte, el periódico El Desmarque concedió al jugador brasileño la misma valoración, un 5 sobre 10, aunque elogió sus aportaciones sin balón y destacó la importancia de su presión en la mejora que experimentó el rendimiento del Barcelona durante la segunda parte.

En cuanto al periódico La Vanguardia, fue algo más indulgente, pues otorgó a Raphinha 6 puntos sobre 10 y describió su actuación como "limitada".

Consideró que el Atlético de Madrid logró defender frente al extremo brasileño, reducir su participación en el juego e impedir que generara un peligro ofensivo influyente.

El periódico Mundo Deportivo describió la actuación de Raphinha como poco acoplada, señalando que cayó en la trampa del Atlético al alejarse hacia las zonas congestionadas del centro del campo, en lugar de buscar los espacios en las bandas.

No obstante, el periódico subrayó que el esfuerzo y el compromiso de Raphinha no estuvieron en entredicho.

En el mismo sentido, la plataforma Comunitea, dedicada a las noticias del Barcelona, describió la actuación del jugador como muy apagada.

Mientras que la plataforma Barça Universal le otorgó 6,5 puntos sobre 10, señalando sus dificultades para influir en el desarrollo del partido ante la organización defensiva del Atlético de Madrid.

Y pese a las críticas, no hay motivo alguno para que el Barcelona sienta una preocupación exagerada por el nivel de Raphinha, basándose en una sola noche frustrante.

El jugador brasileño ha ofrecido un arranque excepcional en la actual temporada 2026-2027, después de marcar 19 goles y dar 3 asistencias en los 14 partidos que ha disputado en la Liga española y la Champions League.