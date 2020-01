Cavani, Alcácer y Bakambu, a la espera de que salga Lemar

El Atlético trabaja para encontrar acomodo a Lemar y poder acometer el fichaje de un delantero

El Atleti sigue con su particular búsqueda del "nueve". Y la llave para que llegue el delantero que demanda Simeone no es otra que Thomas Lemar. Tal y como publicó Goal, existe interés de varios equipos europeos (Arsenal, Tottenham e incluso Lyon) en el fichaje del jugador francés, pero no sobre la mesa del club rojiblanco, hasta la fecha, no hay ninguna oferta formal. Diferentes fuentes consultadas por Goal apuntan a que el ha vuelto a recurrir al "superagente" Jorge Mendes para activar la posible "colocación" de Lemar. El club reitera siempre que, para poder fichar, antes hay que vender. Es decir, que sólo vendrá un delantero si antes sale Lemar, o cualquier otro jugador.

Edinson Cavani. El uruguayo es el objetivo número uno de Simeone. Después de once días de vacaciones, se acaba de incorporar a los entrenamientos del y espera posibles movimientos del Atlético de Madrid, que lleva años persiguiendo su fichaje. El PSG estaría pidiendo 10 millones para dejarle ir hasta final de temporada. El gran problema que se podría encontrar el Atlético de Madrid es la elevada ficha del delantero charrúa, que percibe un sueldo en torno a los 12 millones netos anuales. El Atleti pelea una cesión y el PSG, por ahora, no atiende esa petición.

Paco Alcácer. El nombre del ex del también se vincula al Atlético de Madrid. Tras el fichaje de Haaland en este mercado de invierno y la venta de Julien Weigl, Sky Sports cree que la salida de Paco estaría próxima, siempre y cuando llegue una buena oferta. En las últimas horas, el diario "Bild" asegura que los "borussers" estarían pidiendo 40 millones de euros para poder acceder a su traspaso. Una cantidad prohibitiva para el Atleti, que sólo podría conseguir su llegada a través de una cesión con posterior opción de compra.

Bakambu. El otro nombre propio para el Atlético de Madrid sería el de Cedric Bakambu, tal y como avanzó Goal. Si las gestiones por Cavani caen en saco roto, el africano cumple perfil deseado por la dirección deportiva. Podría llegar en calidad de cedido o quizá hasta como agente libre, ya que hay una cláusula que le permitiría poder abandonar su lactual cub de la Superliga china.